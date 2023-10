Puola käy vaaliuurnille – maa on kasvattanut sotilasmahtiaan reippaasti viime vuosina

Puolan ulkopolitiikan ei uskota muuttuvan, kävi vaaleissa miten tahansa. Tutkijan mielestä Suomi voisi kiinnittää enemmän huomiota Puola-suhteeseen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja Suomi liittyi Naton jäseneksi, Puolasta tuli hetkessä yksi Suomen tärkeimmistä liittolaisista. Sunnuntaina 38 miljoonan asukkaan Puolassa käydään vaalit, joihin suomalaistenkin kannattaa tutkijoiden mielestä kiinnittää huomiota.

Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Henri Vanhasen mukaan Puolan merkitys Suomen kannalta on kasvanut.

- Meillä on tietysti omat perinteiset liittolaiset, kuten Pohjoismaat, Yhdysvallat, Britannia. Mutta nyt kun olemme samassa liitossa, ehdottomasti olisi hyvä vähän karistaa historiallisia ennakkoluuloja ja tiettyä ylenkatsetta suhteessa keskiseen Itä-Eurooppaan, Vanhanen sanoo.

- Suomessa olisi hyvä enemmän ja enemmän kiinnittää huomiota Puolaan ja meidän Puola-suhteeseemme, ja pyrkiä siitä löytämään enemmän yhdistäviä tekijöitä.

Itämeren rantavaltiona ja Baltian naapurina Puolan sijainti on Suomelle strategisesti tärkeä. Lisäksi Puola on kasvattanut sotilasmahtiaan tuntuvasti viime vuosina. Maan puolustusmenot lähestyvät jo neljää prosenttia bruttokansantuotteesta.

- Vaikka muissa länsimaissa on puhuttu paljon sitä, että pitää kasvattaa asevoimien suorituskykyä ja puolustusbudjettia, mikään muu ei ole edennyt näin nopeasti kuin Puola, Vanhanen kertoo.

Nato-liima sitoo

Suomen ja Puolan suhteet eivät ennen Ukrainan sotaa olleet ongelmattomat. Suomi on arvostellut Puolan oikeusvaltiokehitystä, ja jännitteet korostuivat 2019 Suomen EU-puheenjohtajuuskauden aikana.

Ennen sotaa Puolaa ärsytti myös se, että Suomi piti yllä korkean tason suhteita Venäjään. Puola ottikin innolla vastaan Suomen Nato-hakemuksen.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan työnsi hetkeksi erimielisyydet esimerkiksi oikeusvaltiokehityksestä taka-alalle, mutta ne todennäköisesti jatkuvat, jos Laki ja oikeus -puolue (PiS) jatkaa vallassa vaalien jälkeen.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki uskoo, ettei kiistely EU-tasolla vaaranna Suomen ja Puolan suhteita.

- He ajattelevat, että jos Venäjä menestyy sodassa Ukrainaa vastaan, se näyttäytyy äärimmäisen negatiivisena Puolan turvallisuuden kannalta. Tämä on sellainen liima, joka varmasti sitoo myös Suomea ja Puolaa yhteen, Linnainmäki sanoo.

Myöskään Puolan asema tärkeänä Ukrainan tukijana ei ole uhattuna, vaikka maiden välit kiristyivätkin viime kuussa viljakiistan takia. Linnainmäen mukaan kiista on nähtävä osana Puolan vaalikamppailua.

Ulkopolitiikka ei muutu

Laki ja oikeus pitänee vaaleissa kiinni suurimman puolueen asemasta. Sillä on kyselyissä ollut pieni etumatka Kansalaisfoorumin ympärille koottuun oppositiokoalitioon.

Hallituksen muodostamiseen yksin riittävää enemmistöä mikään puolue ei välttämättä saa.

Jos PiS pysyy vallassa, Puolan politiikka tuskin muuttuu merkittävästi, arvioi professori Justyna Zajac Varsovan yliopistosta. Opposition voittokaan ei Zajacin mukaan muuttaisi ulkopolitiikan suuria linjoja, joista vallitsee maassa laaja konsensus.

- Puolalaisella yhteiskunnalla ja puolueilla on kaikilla sama suhtautuminen Venäjään. Kaikille on selvää, että Venäjä on uhka, jota vastaan täytyy puolustautua, että meidän täytyy parantaa puolustustamme ja että meillä pitää olla hyvät suhteet liittolaisiimme, Zajac kertoo.

Puolassa ajatellaan laajasti, että maan tärkein kumppani on Yhdysvallat. EU taas jakaa mielipiteitä.

Jos oppositio nousisi valtaan, tiedossa olisi EU:lle myötämielisempi Puola.

Kirjoittaja: Anssi Rulamo / STT