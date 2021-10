Puolalaisäideillä mielenilmaus lähellä Valko-Venäjän rajaa – ”Emme voi olla toimettomia, kun lapset viettävät viikkoja kylmissä, märissä ja pimeissä metsissä”

Puolassa joukko äitejä osoitti lauantaina mieltään lähellä Valko-Venäjän vastaista rajaa. Mielenosoittajat vastustavat Euroopan unionin alueelle pyrkivien alaikäisten ja muiden turvaa etsivien epäinhimillistä kohtelua. Aiemmin on uutisoitu, että turvaa etsiviä on pakotettu Valko-Venäjän puolelle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Emme voi olla toimettomia, kun lapset viettävät viikkoja kylmissä, märissä ja pimeissä metsissä Puolan alueilla ilman ruokaa, juomaa ja suojaa, tapahtuman järjestäjät sanoivat Facebookissa.

Puola on lähettänyt rajalle tuhansia sotilaita ja rakentanut piikkilanka-aidan. Raja-alueelle on myös julistettu poikkeustila, joka estää toimittajien ja avustustyöntekijöiden työskentelyn alueella. Puolan ja Valko-Venäjän raja-alueilla on metsää.

Tuhansia ihmisiä on yrittänyt elokuusta alkaen Valko-Venäjältä EU-maa Puolaan.