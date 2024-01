Puolan pääministeri: Ukrainan sodassa on kyse hyvän ja pahan välisestä taistelusta

Puolan pääministerin Donald Tuskin mukaan Ukrainan sodassa on kyse hyvän ja pahan välisestä taistelusta. Kiovassa vieraillut Tusk ei säästellyt sanoja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa yhdessä pitämässään tiedotustilaisuudessa.

- En häpeile käyttää näitä suuria sanoja: juuri täällä, Ukrainassa, kulkee hyvän ja pahan välinen rintamalinja, Tusk muotoili maanantaina.

Zelenskyi puolestaan sanoi, että yhtenäisyys niin Puolan kuin muidenkin Euroopan maiden välillä muodostaa vahvan kilven Venäjän yrityksille hajottaa Ukrainaa tukeva länsiliittouma.

- Tätä yhtenäisyyttä, koko Euroopan yhtenäisyyttä, ei saa menettää, Zelenskyi sanoi.

Tusk on Eurooppa-neuvoston entinen puheenjohtaja ja myös Puolan entinen pääministeri, joka palasi virkaan joulukuun puolivälissä. Hän on aiemminkin sanonut, että Ukrainassa käytävä sota on Puolan turvallisuuden kannalta maan tärkein prioriteetti.