Puolan, Tšekin ja Slovenian pääministerit Kiovaan

”Vierailun tarkoituksena on vahvistaa koko EU:n yksiselitteinen tuki Ukrainan itsenäisyydelle ja suvereniteetille ja esitellä laaja tukipaketti Ukrainan valtiolle ja yhteisölle”, Puolan hallituksen kansliasta kerrotaan.

Puolan Mateusz Morawiecki, Tsekin Petr Fiala ja Slovenian Janez Janša tapaavat Zelenskyin ja Shmyhalin tänään tiistaina Eurooppa-neuvoston edustajina.

Puola, Tsekki ja Slovenia ovat myös Nato-maita.

Today, we are going together with PM of Poland Mateusz Morawiecki, deputy PM Jarosław Kaczyński and PM of Slovenia Janez Janša to Kiev as representatives of the European Council to meet with president Zelensky and PM Shmyhal.https://t.co/Q52Ur8hybu

– Petr Fiala (@P_Fiala) March 15, 2022