”Puolella asiakaspaikkamäärällä ei kata kuluja” – matkailu- ja ravintola-ala vaatii nostoa 75 prosenttiin

Matkailu- ja ravintola-ala on tyytymätön hallituksen esitykseen ravintoloiden avaamisen pelisäännöistä.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa vaatii, että sallittujen asiakaspaikkojen määrä tulee nostaa 75 prosenttiin normaalista. Järjestön mukaan suurta osaa lomautetuista työntekijöistä ei muuten voida kutsua takaisin töihin.

Hallitus esittää, että vain puolet asiakaspaikoista saa olla käytössä. MaRan toimitusjohtajan Timo Lapin mukaan rajoitus merkitsee sitä, että ravintoloiden toimintaa on erittäin vaikea saada kannattavaksi.

– Monet kulut, kuten vuokrat ja energiakulut, nousevat kuitenkin täysimääräisiksi. Puolella asiakaspaikkamäärällä ei ole mahdollista kattaa lähes täysimääräisiä kuluja, Lappi sanoo tiedotteessa.

MaRan mukaan osa kiinteistä kuluista on kertynyt myös ravintoloiden kiinnipidon aikana. Tämä tyhjensi ravintoloiden kassat. Monella ravintolalla on maksamatta ennen kiinnioloaikaa ja sen aikana erääntyneet laskut. Ravintoloiden aukaiseminen näistä lähtökohdista on erittäin vaikeaa, järjestö muistuttaa.

Hallituksen esityksessä ravintolat saisivat olla auki kello 23:een saakka, mikä estää yökerhojen toiminnan. MaRan mukaan yöravintolatoiminta tarvitsee valtiolta suoraa taloudellisesta tukea niin pitkään kuin yöravintolatoimintaa ei sallita.

MaRa kiittää kuitenkin hallitusta siitä, että ravintoloiden aukaisemista koskeva lakiesitys on tehty ja että toimialaa on kuultu valmistelun yhteydessä. Ravintolat saavat avata ovensa kahden kuukauden kiinniolon jälkeen.

– Yöravintoloita lukuun ottamatta muu ravintola-ala pääsee alkuun näillä ajoilla. Asiakkaat voivat nauttia ennen kello 22 anniskeltuja juomia sulkemisaikaan asti. Näitäkin rajoituksia tulisi kuitenkin lieventää mahdollisimman pian, Lappi vaatii.

Hänen mukaansa hallituksen esityksessä on erinomaista se, että lakiesityksessä ei rajoiteta ulkoterassien asiakasmääriä, vaan ravintolat voivat hoitaa sen omavalvonnalla.

– Piristääkseen palvelujen kysyntää ravintola-anniskelun ja ruokatarjoilun arvolisävero tulisi alentaa 10 prosenttiin 12 kuukauden määräajaksi. Samalla 10 prosentin arvonlisäverokantaan kuuluvien matkailupalvelujen arvonlisävero tulisi alentaa 5 prosenttiin, Lappi esittää.