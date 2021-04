Puoliväliriihen turvetaisto vihreiden kanssa odottaa – keskustan Jari Leppä linjasi, mihin puolue pyrkii

Kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin tähtäävä hallitus pyrkii puolittamaan turpeen energiakäytön vuoteen 2030 mennessä. Turve tuottaa voimakkaasti kasvihuonepäästöjä. Johannes Ijäs Demokraatti

Nyt puolittuminen on kuitenkin tapahtumassa jo vuosia aikaisemmin päästöoikeuden hinnan noustua yllättävän korkeaksi. Myös lämmityspolttoaineiden verotus nousi vuoden alusta.

Etenkin napit vastakkain olevilla keskustalla ja vihreillä riittää väännettävää, kun ne yrittävät ratkoa turveongelmaa huomenna alkavassa hallituksen puoliväliriihessä.

Jos keskusta ennen puhui pitkin hampain turpeen energiakäytön puolittamisesta, muuttuneessa tilanteessa se nimenomaisesti pitää kiinni siitä, että puolittuminen tapahtuisi, mutta siis vasta 2030.

– Meillä on hallitusohjelmassa selvä kirjaus, että vuoteen 2030 mennessä turpeen energiakäyttö puolitetaan. Muutoinkin lähdetään siitä, että toteutetaan hallitusohjelmaa, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) sanoi tänään Politiikan toimittajat ry:n tilaisuudessa.

Hiljattain keskustaministeri Mika Lintilän työ- ja elinkeinoministeriössä pyrittiin hakemaan ratkaisua siihen, miten turpeesta elantonsa saavia pystyttäisiin tukemaan, jottei ala mene kerralla rysähtäen alas.

Ryhmä ehdotti muun muassa verohelpotusta turvetta käyttäville lämpölaitoksille. Vihreistä kiirehdittiin torppaamaan ehdotus. Keskusta puolestaan vaatii turvealalle ”reilua siirtymää”.

– Turve on noussut kiistakapulaksi hallituksessa. Pohjahan turveongelmalle on päästökaupassa, päästöoikeuden hinta on noussut lyhyen ajan sisään erittäin voimakkaasti. Hallituksen tekemä veronkorotus kaikille fossiilisille energianlähteille koettiin monella tavalla viimeiseksi niitiksi, Jari Leppä sanoo.

Leppä vaatii turvealalle ”hallittua muutosta”, joka olisi ”kohtuullinen” turveurakoitsijoille ja työntekijöille sekä energialaitoksille ja -yhtiöille, jotka ovat muun muassa investoineet uusiin turvekattiloihin.

Keskusta hakee Lepän mukaan riihessä kokonaisratkaisua. Jo tässä vaiheessa puolue näyttää perääntyvän turvetta käyttävien lämpölaitosten tukemisesta verohelpotuksilla.

– Katsotaan nyt. Se voi olla aikamoinen kynnys lähteä sitä veropäätöstä muuttamaan, mutta nämä muut toimenpiteet on helpompia toteuttaa puoliväliriihessä ja sillä tienoilla, Leppä sanoo.

Leppä käy läpi useita muita keskustan vaatimia toimia. Kokonaisuutteen liittyy Lepän mukaan muun muassa kotimaisen energiapuun saannin turvaaminen.

– Lisätalousarviossa laitettiin jo Kemeraan pienpuun korjuutukeen 4 miljoonaa euroa lisää, jotta kannustetaan siihen, että haketta saadaan kotimaasta.

”Päätösten pitää nyt tulla aika rivakasti.”

Toinen Lepän esiinnostama asia on turpeen määrän kasvattamiseen huoltovarmuuspolttoaineena.

– Huoltovarmuuskynnyksen alarajan nosto on esimerkiksi yksi sellainen, joka voisi olla oikeinkin tervetullut. Se toisi pohjakysynnän turpeelle.

Lisäksi Lepän mukaan EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa (JTF) olisi käytettävä turvealan rakennemuutoksessa apuna.

– Kun puhutaan oikeudenmukaisesta siirtymästä ja kun turpeessa on selkeästi näkyvissä energiakäytön merkittävä vähentyminen, minun maalaisjärjelläni tässä ole nimenomaan kysymys siirtymästä, joka pitää tehdä oikeudenmukaisesti. Silloin JTF:n välineenä pitäisi olla tässä mukana. Senkin asian ylle on tullut kuitenkin tummia pilviä.

Yksi mahdollisuus on esimerkiksi tukea turvealan yrittäjien siirtymistä hakeyrittäjiksi kotimaisen hakkeen parissa.

Lepän mukaan myös kuivike- ja kasvuturpeen saanti on varmistettava jatkossa. Sekin on yksi osa ainakin keskustan listalla kehysriihessä.

Kuiviketurpeelle ei Lepän mukaan ole vielä korvaavia materiaaleja ja sen saatavuus on välttämätöntä turvata Suomessa, jottei sitä tuoda ulkomailta.

Kasvuturve on Lepän mukaan iso bisnes niin Suomessa kuin Euroopassa.

– Taitaa olla niin, että 80–90% kaikilla erikoiskasvitiloilta tulevasta vihreästä, joka meillä Suomessa lautasellamme on, on ollut turve kasvualustana. Kaikki puun taimet, joita istutamme, 150–200 miljoonaa kappaletta joka vuosi, ovat kaikki turvepaakuissa. Ennen kuin tämä muutos johonkin muuhun materiaaliin tapahtuu, se on pitkä tie ja vaatii hallittua siirtymää.

Lepän mielestä keskustan vaateissa ei ole kyse muutoksen tai ilmastotoimien vastustamisesta.

– Minusta hallitsematon alan alasajo ei ole kenenkään etu, se ei ole loppujen lopuksi myöskään ilmaston etu.

– Minä olen kuitenkin luottavainen, vaikka meillä on ollut vähän kahistustakin hallituksen sisällä näistä asioista ja kovanlaisia äänenpainoja julkisuudessa, että kyllä se ymmärrys sieltä löytyy. Päätösten pitää nyt tulla aika rivakasti. Tässä on nyt ollut turveala löysässä hirressä eikä ihan löysässäkään vaan tiukassa hirressä. Nyt pitää vain ne päätökset saada aikaiseksi.