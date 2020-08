Puoluehallituksen uusi jäsen Harri Lehtonen – SDP:n toimintaan on tullut mukaan aatteellisuus ja hyvän politiikan tekeminen

Satakunnan sosialidemokraattien puheenjohtaja Harri Lehtonen valittiin SDP:n puoluehallituksen jäseneksi.

Pertti Rajala Demokraatti / Satakunta

– Tarkoitukseni ei ole jäädä puoluehallituksessa vain seuraajaksi, vaan aion ottaa siellä aktiivisen roolin, Harri Lehtonen kommentoi valintansa jälkeen.

Sanna Marin oli tyytyväinen, että puoluejohdossa on onnistuttu muodostamaan yhtenäinen joukkuehenki. Hän toivoi, että puoluejohtoon valittavat ihmiset tuovat vahvuutensa mukaan.

– Olen ennen muuta joukkuepelaaja. Olen ollut 30 vuotta luottamustoimissa ja 13 vuotta piirin puheenjohtajana. Minulla on paljon kokemusta ja tunnen kentän. Tunnen porukan ja tiedän puoluehallituksen roolin ja vastuun. Pidän selvänä, että olen puoluehallituksessa yhteistyökykyinen. Yhteishengen luominen ja positiivinen asenne asioihin on minulle tyypillistä, Harri Lehtonen vakuuttaa.

SDP:n politiikkaan on tullut hyvän politiikan tekeminen

Sitran tutkimuksen mukaan kansalaisten kiinnostus politiikkaan on koronan aikana lisääntynyt. Miten tämä tulee ottaa huomioon sosialidemokraattien toiminnassa?

– SDP:n toimintaan on tullut hyvän politiikan tekeminen. On tehty hyvää hallituspolitiikkaa ja kansa on herännyt ja kiinnostunut politiikassa. Myös aatteellisuus on tullut esiin. Ihmiset ovat alkaneet ymmärtää, että politiikassa tehdään tärkeitä päätöksiä. Koronan aikana esimerkiksi on huomattu, että politiikan kautta hoidetaan kansalaisten terveyttä monella tavalla.

– On tehty paljon työtä, miten nuoret saataisiin mukaan SDP:n toimintaan, mutta lisää tarvitaan. Kuullaan nuoria. Kerrotaan heille, että SDP välittää teistä, Harri Lehtonen toteaa.

Liika tyytyväisyys tappaa kehityksen

Harri Lehtosen mielestä puolueosastot ja kenttä ovat SDP:n voimavara. Niiden aktivointi on edelleen haaste. Myös jäsenmäärän kasvattaminen on tärkeää.

– Toivon, että minua kutsutaan perusyhdistyksiin. Puoluetyötä on kehitettävää monella tavalla. Liika tyytyväisyys tappaa kehityksen. Koulutusihmisenä minulla on koulutussektorille paljon annettavaa. On hyvä muistaa, että koulutus on kasvava pääoma. Kuntatalous on oltava kunnossa, koska kunnat järjestävät kaikki kansalaisten tarvitsemat tärkeät palvelut. On myös vietävä Sote maaliin, Harri Lehtonen luettelee joitakin tärkeitä lähiajan tavoitteita.

Kiitos kaikille luottamuksesta, tuntuu oikein hyvältä!

Harri Lehtonen on ollut mukana puoluekokouksissa vuodesta 2002 alkaen.

– Tässä kokouksessa koronasta huolimatta on positiivinen tunnelma. On tunne, että täällä puhalletaan yhteen hiileen. Tämä vaikuttaa kaikkeen toimintaan niin kunnallisvaaleihin kuin myös koko puoluetyöhön.

– Valintani puoluehallitukseen on herkkä hetki. Kiitos kaikille luottamuksesta, tuntuu oikein hyvältä. Olen hyvin otettu. Olen nuorekkaan ja eteenpäin katsovan tiimin jäsen, joka imee nuoria mukaan, Harri Lehtonen uskoo.