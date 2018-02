Puolueiden edustajat väittelevät huomenna Senaatintorilla – Rinne: ”Tässä on nyt joillakin tahoilla pyrkimys piilottaa, mistä tässä on oikeasti kysymys”

Myös SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne nähdään huomenna Helsingin Senaatintorilla, kun SAK järjestää mielenilmauksen hallituksen aktiivimallia vastaan.

– SDP on saanut kutsun niin kuin muutkin poliittiset puolueet tulla paikan päälle keskustelemaan työllisyyteen ja työttömyyteen liittyvistä asioista. SDP on samalla tavalla kuin kaikki muutkin puolueet tässä tapahtumassa. Sinällään kyllä SDP:ltä tulee täysi tuki sille vaatimukselle, että työttömyysturvan leikkaus pitää poistaa, Rinne toteaa.

Rinne on vakuuttanut julkisuudessa jo aiemmin, että mikäli SDP on seuraavassa hallituksessa, työttömien aktiivimalliin kuuluva työttömyysturvan leikkaus peruutetaan.

– Viime alkusyksystä lähtien meillä on ollut keskustelu työttömyysturvan aktiivimallista, mitä hallitus on tällä nimellä kutsunut. Käytännössä se on työttömyysturvan leikkausmalli, jossa leikataan 5 prosenttiyksikköä työttömyysturvasta, jos ei pääse töihin tai palveluitten piiriin. Tässä on nyt joillakin tahoilla pyrkimys piilottaa, mistä tässä on oikeasti kysymys. Tämä on työttömyysturvan leikkaus, Rinne toteaa.

Opposition ja hallituksen edustajat kohtaavat Helsingin Senaatintorilla kolmessa kaksintaistelussa. Niissä käsitellään aktiivimallia. Väittelyparit arvotaan, joten vielä ei tiedetä, ketkä väittelevät toisiaan vastaan.

Hallituspuolueiden edustajina paikalla nähdään keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Katri Kulmuni, kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok.) sekä sinisistä puolusihteeri, kansanedustaja Matti Torvinen.

Oppositiota edustavat puheenjohtajat, SDP:n Antti Rinne, vasemmistoliiton Li Andersson sekä vihreiden Touko Aalto.

Rinne toteaa, että myös sosialidemokraattinen liike on halunnut koko ajan aktiivista työvoimapolitiikkaa. Keinot ovat olleet erilaiset kuin hallituksella.

– Palveluilla ja ihmisten tukemisella työelämään on mahdollisuus lisätä työllisyysastetta ja parantaa yksilöiden tilannetta. Me olemme esittäneet jo meidän vaihtoehtoisessa strategisessa hallitusohjelmassa mallin, jossa välityömarkkinoita kehitetään. On olemassa sellaista työtä, josta tällä hetkellä ei palkkaa makseta, mutta josta on yhteiskunnallisesti isoa hyötyä. Sitä voitaisiin ikään kuin tuotteistaa välityömarkkinoiden kautta työksi, josta maksettaisiin työehtosopimuksen mukainen palkka. Sitä kautta saataisiin hyvinvointia lisääviä töitä, jotka tällä hetkellä eivät ole kenenkään palkkatyötä, sekä pitkäaikaistyöttömiä työllistettyä, Rinne selventää.

Julkisuudessa on viitattu muun muassa MTV:n juttuun ”SDP:n Rinne velvoittaisi pitkäaikaistyöttömät vanhustenhoitoon” kolmen vuoden takaa.

– Tässä jotkut toimittajat ovat pyörittäneet tätä juttua, ikään kuin tässä jokin muuttuisi huonommaksi. Tässä päinvastoin luotaisiin työpaikkoja ja tessin mukaisella palkalla pääsisi töihin, Rinne kommentoi.