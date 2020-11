Puoluevaltuutettu Mirva Heino – Ihminen ensin, kaikkien ihmisarvoa kunnioitamme

– Resursseja on lisättävä tai muuten edessä on tilanne, jossa mielenterveyden ongelmista kärsien hoitoon pääsyn odottaminen on riistäytynyt käsistä. Yksin ei pärjää kukaan. Ihminen tulee olevaksi vain toisen ihmisen kanssa ja kautta, puhui puoluevaltuutettu Mirva Heino puoluevaltuuston virtuaalikokouksessa 14.11.2020. Mirva Heino

Demokraatti Satakunta julkaisee Mirva Heinon puheenvuoron mielipidekirjoituksena.

Eilisen NENÄPÄIVÄN ja huomenna alkavan Mielenterveysviikon kynnyksellä puhun nyt mielenterveysasioista sekä järjestöjen merkityksestä julkisia palveluja täydentävinä toimijoina.

Terapiatakuusta keskusteltiin eduskunnassa juuri ja kaikkien puolueiden kansanedustajilla näyttää olevan hyvä ymmärrys asian eteenpäin viemiseksi.

Yksin ei pärjää kukaan

Joka päivä viisi nuorta eläköityy mielenterveyssyistä ja joka päivä 11 työikäistä eläköityy masennusdiagnoosilla. Mielenterveyden ongelmista kärsiviä on ennätyksellinen määrä. Lisäksi vankiloiden paikkatilanne on nyt todella hurja. Tutkimusten mukaan aggressiivisuuden ja mielenterveysongelmien takana yhtenä merkittävänä tekijänä on yksinäisyys. Resursseja on lisättävä tai muuten edessä on tilanne, jossa mielenterveyden ongelmista kärsien hoitoon pääsyn odottaminen on riistäytynyt käsistä. Yksin ei pärjää kukaan. Ihminen tulee olevaksi vain toisen ihmisen kanssa ja kautta

Tässä työssä järjestöjen työn merkitys on nyt korostunut. Kun korona sulki kaikki palvelut keväällä, astuivat järjestöt ja niiden vapaaehtoiset esiin. Työtä mukautettiin kriisitilanteeseen.

Esimerkiksi mainittakoon miten meillä Porissa tämä näkyi siten, että KLUBITALO muuttui e-klubitaloksi oli livelähetyksiä facebook suljetussa ryhmässä Klubitalon jäsenille. Teimme ison digiloikan. Yhdistys perusti päivystyspuhelimen tarjoten keskusteluapua kaikille uuden tilanteen kohdanneille. Päivystys oli joka päivä arkisin aamusta iltaan 8-20 ja viikonloppuisinkin päivystyspuhelin oli käytettävissä – vuorovaikutus oli tärkeää – ketään ei jätetty yksin.

Järjestöjä ei voi nyt jättää yksin, oman onnensa nojaan. Ilouutinen oli, että RAY:N nykyisin STEAN rahoitusta järjestöille jatkettiin tulevaan vuoteen ja lisäksi uudet haut avataankin joulukuussa, eli tämä järjestöjen tärkeä työ voi jatkua ainakin ensi vuoden. Tästä kiitos ministeri Kiurulle ja pääministeri Marinille.

Olisi syytä miettiä, millaisena me näemme järjestöjen työn merkityksen

Myös jatkossa tulee miettiä väyliä järjestöjen tukemiseen ja niiden toiminnan jatkamiseen. Uhkakuvia on nyt järjestöillä siitä, että tulevana vuonna järjestöille jaettavaksi tulisi Stean kautta 360 miljoonaa euroa, mikä 15 miljoonaa euroa vähemmän kun tänä vuonna, mutta 2022 rahoituksesta on kuulunut jo puhetta että karsinta olisi lisäksi 80 miljoonaa euroa.

Meidän olisi syytä miettiä, millaisena me näemme järjestöjen työn merkityksen ja roolin tulevilla hyvinvointialueilla? Järjestöissä työskentelee Stean rahoituksen avulla palkallisia ammattilaisia, mutta järjestöissä on myös paljon kokemusasiantuntijoita sekä vertaisohjaajia tukemassa toipumispolulla olijoita.

Ajatukseni yhtyvät MIPA-hankkeen tutkijan Jukka Valkosen sanomaan: ”Järjestöt voivat toimia ajassa arvokeitaana. Ne luovat yhteiskuntaan lisää yhteisöllisyyttä, jossa ihmisarvo ja ihmisten kokema merkityksellisyys on vahvin toimintaa suuntaava voima.”

Nämä arvothan ovat meille demareillekin sisään rakennettuja arvoja.

Mielenterveysviikko teemalla ”Mistä tietää” alkaa sunnuntaina eli huomenna kynttilätapahtumalla itsemurhaan päätyneiden muisto kunnioittaen. Muistetaanhan päätöksiä tehdessämme lausahdus:

– Yhdenvertainen elämä. Ihminen ensin, kaikkien ihmisarvoa kunnioitamme.

Mirva Heino, SDP:n puoluevaltuutettu Satakunta