Puoluevaltuutettu Tuomas Koivisto – Opetusryhmien kokoihin tarvitaan määräaikaisia avustuksia kestävämpi normatiivinen ratkaisu

Valtioneuvosto antoi torstaina eduskunnalle 2040 -luvulle tähyävän koulutuspoliittisen selonteon. Sen tavoitteet vahvistavat käsitystä siitä, että meillä on koulutusmyönteinen ja pitkälle tulevaisuuteen katsova hallitus.

”Tarvitsemme pitkäjänteistä rahoitustason nostoa, jotta hienot tavoitteet eivät jää turhiksi toiveiksi”

–Haluamme nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta, parantaa oppimistuloksia ja kaventaa niiden eroja. Haluamme kaikille toisen asteen tutkinnon ja vähintään puolelle ikäluokasta korkeakoulututkinnon. Haluamme, että tässä maassa tehdään huipputason tiedettä, Tuomas Koivisto puhui.

Tuomas Koiviston mielestä olemme koulutuksen rahoituksessa muita Pohjoismaita jäljessä. Selonteossa todetaan, että ikäluokkien pienenemisestä säästyvät rahat aiotaan sijoittaa koulutuksen kentälle. Se on merkittävä linjaus, mutta tarvitsemme kaiken kaikkiaan vahvaa ja pitkäjänteistä rahoitustason nostoa, jotta hienot tavoitteet eivät jää turhiksi toiveiksi ja kuolleiksi kirjaimiksi.

–Opetusryhmien koko on yksi hyvin konkreettinen asia, jonka vaikutukset säteilevät laajalle niin oppimistuloksiin kuin sosiaalisiin ulottuvuuksiin. Liki viidesosa alakouluikäisistä opiskelee yli 25 oppilaan luokissa ja yli 30 oppilaan luokkien määrä on noussut. Tarvitsemme ongelmaan määräaikaisia avustuksia kestävämmän, normatiivisen ratkaisun, Tuomas Koivisto vaati.

Tuomas Koivisto esitti vakavia kysymyksiä SDP:n puoluevaltuuston kokouksessa.

–Miten olemme toimineet, kun olemme halunneet varmistaa, että kaikki vanhukset saavat ympärivuorokautisessa hoidossa tarvitsemansa hoivan? Miten olemme toimineet, kun lastensuojelussa yhdellä sosiaalityöntekijällä on ollut liian monta autettavaa? Selonteossa on kirjaus opettajamitoituksen selvittämisestä, ainakin perusopetuksen osalta. Olen vakuuttunut, että mitoitus tarvitaan, koulukohtainen ja sellainen, jossa on huomioitu erityisen tuen ja tehostetun tuen oppilaiden määrä. Toivon, että olemme etujoukoissa edistämässä tätä asiaa.