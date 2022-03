Puolustukselle rahaa kehysten ulkopuolelta? – Nyt puhuvat Riikka Purra ja Kai Mykkänen

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ja kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen suhtautuvat varautuneesti budjettikehysten ulkopuolelta tehtäviin puolustus- ja energiainvestointeihin. DEMOKRAATTI Demokraatti

Pääministeri Sanna Marin (sd.) totesi keskiviikkona politiikan toimittajien tapaamisessa, että hallitus on keväällä päättämässä mittaluokaltaan satoihin miljooniin nousevista puolustusmäärärahojen kasvattamisesta ja energiainvestoinneista. Marinin mukaan lisäbudjetissa esiteltävät menot tullaan rahoittamaan kehysten ulkopuolelta, mutta kehystä ei olla avaamassa kaikkien menojen osalta.

Perussuomalaisten Riikka Purran mukaan kysymys kehyksistä on nykyisessä tilanteessa hyvin vaikea.

– Elämme hyvin suuressa epävarmuudessa eikä ole mahdollista vielä tietää, kuinka paljon tämä Ukrainan sota ja sen seuraukset tulevat Suomelle maksamaan. Sikäli on aika mahdotonta vastata tähän.

– Yleisesti olen kritisoinut sitä, että kansallisella tasolla kehysten ulkopuolelle tai EU-tasollakaan kasvu- ja vakaussopimuksen ulkopuolelle siirrettäisiin korvamerkittyjä menoja kuten aiemmin esimerkiksi vihreään siirtymään tai ilmastoon liittyen. Sama koskee oikeastaan tätäkin. Siinä on merkittäviä vaaroja. Toisaalta yksikään realisti ei tällä hetkellä voi olla sitä mieltä, että Ukrainan sota ja sen seuraukset eivät tulisi merkittävästi vaikuttamaan myös Suomen menoihin ja ylipäätänsä siihen kuinka paljon allokoimme eri sektoreille, Purra vastasi Demokraatille.

Puolustusmäärärahojen kasvattamista nykytilanteessa Purra kannattaa ”ehdottomasti”.

Kai Mykkänen nostaisi mieluummin kehystasoa puolustusmenojen korotuksen yhteydessä. Vuosittaiset juoksevat menot hän pitäisi kehyksen sisällä.

– Olemme valmiita harkitsemaan sitä, että puolustuksen tasokorotuksella, joka tässä on nyt edessä, voi olla kehystasoon vaikutusta. Mutta mitään avointa piikkiä kokoomus ei anna hallitukselle, vaan on hyvin oleellista, että muut menot saadaan kehykseen. Siinähän on miljardin urakka. Ja panin myönteisesti merkille, että pääministeri sanoi Politiikan toimittajien tapaamisessa, että muut menot täytyy sovittaa kehykseen, Mykkänen kommentoi.

Energia- ja puolustusinvestointien yhteydessä on puhuttu myös EU:n yhteisestä velanotosta kiistellyn elpymisrahaston tapaan. Komission esitystä asiasta ei tiettävästi ole olemassa. Pääministeri Marin on suhtautunut ajatukseen kielteisesti. Vihreiden varapuheenjohtaja Iiris Suomela on ideaa kannattanut energiahankkeiden tapauksessa.

Perussuomalaiset ei yhteistä velanottoa hyväksy.

– Tämän hetkisiin tietoihin suhtaudumme hyvin kielteisesti, Purra sanoo.

”Lähtökohtaisesti emme tue sitä, että lähdetään ottamaan jälleen jollakin erityisjärjestelyllä velkavehikkeli”

Kokoomuksen Kai Mykkäsen mukaan energiahankkeet eivät ole ensisijaisesti kiinni rahasta.

– Rahoitamme kyllä energiainvestointeja Euroopan keskuspankin (EKP) kautta. Korko hyville strategisille hankkeille, joista tiedetään, että niitä markkinoilla tarvitaan kuten LNG ( nestekaasu)-terminaaleja tai vetyelektrolyysilaitoksia, on kyllä aika matala. Rahaa saa. Kysymys on kannattavuudesta ja siinä mielessä paljon tärkeämpää on se, että markkinamallia kehitetään niin, että meillä maksetaan kapasiteetista.

Kokoomuskaan ei EU:n yhteistä velkaa halua.

– Lähtökohtaisesti emme tue sitä, että lähdetään ottamaan jälleen jollakin erityisjärjestelyllä velkavehikkeli sen takia, että energiasektorilla ei ole niinkään puutetta velkarahasta. Kyse on siitä, että luvitusta pitää nopeuttaa ja luoda markkinoille mekanismi, että se palkitsee aina käytettävissä olevasta kapasiteetista. Se on enemmän sähkömarkkinan design-kysymys ja lupajärjestelmäkysymys kuin lainarahoituspula.

Simo Alastalo, Johannes Ijäs