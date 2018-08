Puolustusministeri Niinistö hoputtaa tiedustelulakien hyväksymistä: ”Viranomaisilla oltava käytössään työkalupakki, jonka avulla ei jouduta hapuilemaan pimeässä”

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) sanoo, että tiedustelulait on hyväksyttävä mahdollisimman nopeasti.

”Laki on tarkoitettu toimimaan kaikkien suomalaisten puolesta, ei ketään suomalaista vastaan. Sen ainoa tavoite on suomalaisten turvallisuuden lisääminen. Sama pätee siviilitiedustelulakiin. Olemme jo pitkään olleet muita länsimaita jäljessä tiedustelulainsäädännön kehittämisessä eikä asian kanssa voi enää yhtään viivytellä. On toimittava niin ripeästi kuin mahdollista lain voimaansaattamiseksi”, Niinistö kirjoittaa verkkosivuillaan.

Ministerin mielestä tämä ei ole se laki, jolla politikoidaan.

”Suomalaisten turvallisuuden takaamiseksi on viranomaisilla oltava käytössään työkalupakki, jonka avulla ei jouduta hapuilemaan pimeässä. Oli sitten kyse terrorismin torjunnasta tai sotilaallisen uhkan havaitsemisesta.”