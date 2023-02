Puolustusministeri Savola haluaisi Nato-päätöksen tällä vaalikaudella: ”Mitä ripeämmin sen parempi”

Eduskuntaryhmät pohtivat paraikaa kantojaan siihen, pitäisikö eduskunnan päättää hyväksyä Suomen Nato-jäsenyys jo tällä vaalikaudella. Johannes Ijäs Demokraatti

Puhemies Matti Vanhanen (kesk.) järjestää huomenna eduskuntaryhmien ja puolueen puheenjohtajien kanssa asiaa käsittelevän kokouksen. Ulkoasiainvaliokunta työstää mietinnön Nato-jäsenyydestä.

Puolustusministeri Mikko Savola (kesk.) kertoo Demokraatille henkilökohtaisesti olevansa sillä kannalla, että Nato-jäsenyydestä olisi hyvä päättää tällä vaalikaudella.

– Mitä ripeämmin sen parempi, puolustusministeri Mikko Savola (kesk.) sanoo.

– Kyllä minä myönteinen sille olen. Siitä ei minun nähdäkseni ole haittaa, että päätökset tulisivat.

Tällä vaalikaudella?

– Niin. Mutta sen toki eduskunta ja ulkoasiainvaliokunta ratkaisevat sillä paremmalla tiedolla, joka heillä on, Savola muistuttaa.

ULKOMINISTERI Pekka Haavisto (vihr.) kertoi medialle eduskunnassa jättävänsä Nato-jäsenyydestä päättämisen aikataulun huomiseen puhemies Matti Vanhasen johtaman kokouksen punnittavaksi.

– On erilaisia näkökohtia niin kuin on sanottu julkisuudessakin. Jos ajatellaan sellaista vaihtoehtoa, että ratifioinnit lähtisivät liikkeelle, tietysti on hyvä myös, että meidän kotimainen päätöksenteko on riittävän nopea.

Hän totesi myös kertoneensa asiasta omat näkemyksensä asiaa pohtiville muistuttaen, että päätös on eduskunnan.

Turkki ja Unkari eivät ole vielä ratifioineet Suomen ja Ruotsin jäsenyyksiä.

Haavistolta kysyttiin myös, liittyykö siihen riskejä, jos Nato-jäsenyydestä päätetään Suomessa tällä vaalikaudella.

– Tällaisissa tilanteissa voi miettiä sitä, onko jotakin varaumia, ehtoja tarpeen jossakin vaiheessa tehdä, mutta ehkä Natoon järjestönä liittyminen sisältää sen, että hyväksytään Naton peruskirja, perusasetelma ja säännöt. Siihen ei oikeastaan tällaisia varauksia ole tarkoitus esittää.

Uutisen lisätty ulkoministeri Haaviston osuus kello 15.13