Puolustusministeri: Yhdysvallat lisää sotilaallista valmiuttaan Lähi-idässä

Yhdysvallat lisää sotilaallista valmiuttaan Lähi-idässä, puolustusministeri Lloyd Austin (kuvassa) kertoo tiedotteessa.

Austin on määrännyt muun muassa, että alueelle lähetetään lisää ilmatorjuntajärjestelmiä, minkä lisäksi uusia joukkoja on kehotettu valmistautumaan mahdolliseen lähtöön.

Hän ei kertonut, kuinka paljon yhdysvaltalaisia sotilaita oltaisiin mahdollisesti lähettämässä alueelle.

Ministeri kertoo keskustelleensa presidentti Joe Bidenin kanssa Iranin ja sen tukemien toimijoiden kärjistämistoimista Lähi-idän alueella. Austinin mukaan tuoreet päätökset vahvistavat pelotevaikutusta ja lisäävät Yhdysvaltain joukkojen suojaa alueella sekä auttavat Israelin puolustamisessa.

Austin kertoo arvioivansa edelleen vaatimuksia alueella ja harkitsevansa lisäresurssien käyttöönottoa tarvittaessa.

Yhdysvallat on jo aiemmin tässä kuussa kertonut lähettävänsä kaksi lentotukialusta Välimeren itäosaan. Ensin Yhdysvallat siirsi maailman suurimman lentotukialuksen USS Gerald. R. Fordin alueelle. Sittemmin puolustusministeriö ilmoitti lähettävänsä alueelle myös USS Dwight D. Eisenhowerin.

Austin mainitsee asian myös tuoreessa tiedotteessa, jossa hän sanoo jälkimmäisen lentotukialuksen läsnäolon muun muassa vahvistavan entisestään Yhdysvaltain kykyä vastata erilaisiin tilanteisiin.

YHDYSVALLAT on ilmaissut viime aikoina vankkaa tukeaan maan läheiselle liittolaiselle Israelille, jonka odotetaan käynnistävän maahyökkäyksen saarrettuun Gazaan piakkoin.

Israel on moukaroinut päälle kahden miljoonan palestiinalaisen tiheästi asuttamaa Gazaa ilmaiskuin sen jälkeen, kun äärijärjestö Hamas teki noin kaksi viikkoa sitten yllätyshyökkäyksen Israeliin. Israelin mukaan Hamasin hyökkäyksessä kuoli ainakin 1 400 siviiliä.

ISRAELIN iskuissa Gazaan on puolestaan Hamas-hallinnon viranomaisten mukaan kuollut noin 4 400 ihmistä. YK:n mukaan yli puolet gazalaisista on joutunut jättämään kotinsa. Lisäksi Israel on julistanut Gazaan täyden piirityksen ja katkaissut veden, sähkön, polttoaineen ja ruoan toimitukset alueelle.

Lauantaina Israel kertoi kiihdyttävänsä iskujaan Gazaan lisätäkseen painetta Hamasia vastaan.

Israelin joukot ovat ottaneet viime aikoina yhteen myös muun muassa libanonilaisen äärijärjestön Hizbollahin kanssa. Konfliktin Israelin asevoimien ja radikaali-islamistisen Hizbollahin välillä on pelätty yltyvän entisestään.

Austinin tiedotteessaan mainitsema Iran tukee sekä Hamasia että Hizbollahia.

IRANIA lähellä olevat aseelliset ryhmittymät ovat myös uhanneet tehdä Yhdysvaltain Israelille antaman tuen vuoksi hyökkäyksiä yhdysvaltalaiskohteita vastaan ​​Irakissa.

Kahteen tukikohtaan Irakissa sijoitetut Yhdysvaltain joukot joutuivat perjantaina raketti-iskujen kohteeksi, mutta kukaan ei kuollut.

Keskiviikosta lähtien kolme Yhdysvaltain johtaman liittoutuman joukkojen käyttämää irakilaista tukikohtaa on joutunut yhteensä viiden erillisen hyökkäyksen kohteeksi.