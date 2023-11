Puolustusministeri yllätysvisiitillä Kiovassa – Yhdysvaltain tuki Ukrainalle on horjunut

Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin (kuvassa) on saapunut tänään ennalta ilmoittamattomalle vierailulle Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kyseessä on Austinin toinen vierailu Ukrainassa Venäjän hyökkäyssodan aikana, yhdysvaltalainen ABC-uutiskanava kertoi viestipalvelu X:ssä.

Puolan kautta junalla Kiovaan matkustaneen Austinin vierailu pidettiin visusti salassa turvallisuussyistä viime hetkeen asti.

Yhdysvaltain puolustusministeriön tiedotteen mukaan vierailun tarkoituksena on tavata Ukrainan johtajia sekä osoittaa, että Yhdysvaltojen ”vankkumaton tuki” maalle jatkuu.

Austin ajoitti vierailunsa hetkeen, jolloin Yhdysvaltojen tuen jatkuminen Ukrainalle on näyttänyt epävarmalta.

KUUN alussa Yhdysvallat kertoi jo jakaneensa 96 prosenttia kaikesta tuesta, jonka se oli varannut Ukrainalle, eikä uudesta tukipaketista ole päästy sopuun kongressissa.

Tiukkalinjaisimpien republikaanien joukosta on alkanut kuulua kongressissa epäileviä kannanottoja Yhdysvaltojen Ukraina-tuen jatkumiseen tulevaisuudessa. Toimitetun tuen määrä on myös laskenut tasaisesti.

Yhdysvallat on ollut Ukrainan kaikkein merkittävin tukija hyökkäyssodan alkamisesta eli helmikuusta 2022 lähtien. Se on tähän mennessä käyttänyt kymmeniä miljardeja dollareita sotilaalliseen tukeen Ukrainalle.

AVUN katkeaminen olisi Ukrainalle valtava takaisku sen valmistautuessa jatkamaan vastahyökkäystään talven yli.

- Jokainen viikko, joka kuluu ilman uuden lain läpiviemistä, vaikeuttaa koko ajan kykyämme täysin rahoittaa sitä, mikä meistä on tarpeellista, jotta Ukrainalle annetaan sen tarvitsemat välineet ja kapasiteetti maa-alueensa puolustamiseksi ja vastahyökkäyksen edistymiseksi, sanoi Valkoisen talon kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Jake Sullivan toimittajille viikko sitten Radio Free Europe -uutiskanavan mukaan.

Asiantuntijat ovat varoitelleet talviolosuhteiden vaikeuttavan hankalasti edennyttä vastahyökkäystä entisestään.

AJATUSHAUTOMO Institute for the Study of War (ISW) kertoi viimeisimmässä raportissaan Ukrainan joukkojen yrittävän parhaillaan puolustautua venäläisten joukkojen hyökkäykseltä Avdijivkan lähistöllä Donetskin alueella.

Venäläistä sotabloggaria lainannut ISW kertoi myös Ukrainan joukkojen jatkavan vastahyökkäystään Etelä-Ukrainassa.

Toinen venäläinen sotabloggaaja on ISW:n mukaan kertonut, että huono sää haittaa panssaroitujen ajoneuvojen käyttöä Zaporizhzhjan länsipuolella ja Ukrainan joukot hyökkäävät edelleen Venäjän asemiin jalkaväkiyksiköillä.