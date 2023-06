Puolustusvoimat hankkii Patrialta 91 panssaroitua miehistönkuljetusajoneuvoa

Puolustusvoimat hankkii suomalaiselta puolustustarvikevalmistajalta Patrialta 91 panssaroitua miehistönkuljetusajoneuvoa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hankinnan arvonlisäverollinen kokonaishinta on lähes 208 miljoonaa euroa. Summaan sisältyy lisähankintavaraus, jonka lunastamalla Puolustusvoimat voi hankkia enintään 70 ajoneuvoa lisää. Ajoneuvojen lisäksi hankintaan kuuluu varaosia, työkaluja sekä käyttö- ja huoltokoulutusta.

Aiesopimuksen miehistönkuljetusajoneuvojen hankkimisesta osapuolet allekirjoittivat vuoden 2021 syksyllä. Patriassa 6×6-miehistönkuljetusajoneuvojen kehitystyö alkoi vuonna 2016.

TILAUKSEN työllistävä vaikutus Suomessa on 180 henkilötyövuotta. Mukana on 91 tilatun ajoneuvon työllistävä vaikutus Patriassa ja lähimmillä alihankkijoilla, kertoo Patrian Suomen asiakkuuksista vastaava johtaja Jussi Järvinen.

Patrian ja Puolustusvoimien välillä tämä ajoneuvotilaus on tilausmääriltään suurin moneen vuosikymmeneen.

Toimitukset alkavat tämän vuoden aikana.

Järvinen kertoo STT:lle, että Paseina tunnetut XA-ajoneuvot on tuotu uuden ajoneuvon myötä 2020-luvulle. Uusissa ajoneuvoissa yhdistyy hänen mukaansa 2020-luvun ajoneuvoteknologia ja helppokäyttöisyys, joka on aikanaan suunniteltu Paseihin.

Helppokäyttöisyys on ensiarvoisen tärkeää Suomen varusmiesarmeijassa.

YKSI merkittävä muutos on erillisjousitus, jonka myötä on helpompaa liikkua erilaisissa maastoissa. Kyyti on myös tasaisempaa.

- Näissä on erillisjousitetut pyörät, mikä tuo ihan erilaista liikkuvuutta ja myös vakautta ajoon.

Jalkaväen tarkastaja, eversti Juhana Skyttä Maavoimien esikunnasta kertoo, että Paseille on Puolustusvoimissa käyttöä myös uusien ajoneuvojen saamisen jälkeen.

Uusia miehistönkuljetusajoneuvoja käytetään samalla tavalla kuin vanhoja. Hankinnalla pystytään parantamaan merkittävästi useiden yksiköiden operatiivista käytettävyyttä.

- Tällä parannetaan osan joukoista liikkuvuutta, sanoo Skyttä STT:lle.

Uudet ajoneuvot menevät koulutukseen, harjoitteluun ja varusmieskoulutukseen Porin prikaatiin.

- Kun niitä rupeaa tulemaan ja on saatu henkilökunta koulutettua, niin Porin prikaati aloittaa näillä ensi vuonna varusmieskoulutuksen, kertoo Skyttä.

PATRIA on tehnyt Puolustusvoimien kanssa lähes 50 vuotta ajoneuvoyhteistyötä. Vanhimpien Pasien päivitysprojekti saatiin päätökseen viime vuonna, kertoo Järvinen.

Päivityksen myötä niiden käyttöikä jatkuu 2040-luvulle.

Tilaus on osa Suomen johtamaa kansainvälistä CAVS-hanketta (Common Armoured Vehicle System), jossa ovat mukana myös Latvia, Ruotsi ja Saksa. Maat kehittävät Patrian kanssa Patrian 6×6-panssariajoneuvoalustalle yhteisten vaatimusten mukaista pyöräpanssariajoneuvojärjestelmää. Siihen sisältyy useita eri ajoneuvoversioita.

Järvinen kertoo, että yhteishankkeen ideana on ollut suunnitella ajoneuvojärjestelmä, joka sopii kaikkien käyttäjämaiden tarpeisiin. Sillä saadaan kustannustehokkuutta, kun järjestelmää ylläpidetään. Käyttöikä voi olla 60 vuotta.

- Se, että samat varaosat käyvät Suomeen, Latviaan, Ruotsiin ja Saksaan vaatii sitä, että me suunnittelemme sellaisia ajoneuvoja, jotka käyvät kaikille käyttäjämaille.

Järvisen mukaan teknologia sopii niin Suomen Lappiin kuin myös kuumiin olosuhteisiin.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) toteaa Puolustusministeriön tiedotteessa, että tilatut ajoneuvot soveltuvat erinomaisesti Suomen oloihin ja ovat erittäin kustannustehokkaita koko niiden elinjakson ajan.

HUHTIKUUSSA Patria allekirjoitti Ruotsin puolustusvoimien materiaalilaitoksen kanssa sopimuksen 20 panssariajoneuvon ostamisesta. Niistä ensimmäiset toimitetaan tänä vuonna.

Latvia tilasi Patrialta yli 200 panssaroitua miehistönkuljetusajoneuvoa jo vuonna 2021, ja niiden toimitusten kerrottiin tapahtuvan vuosina 2021-29.

Järvinen sanoo, että kiinnostusta hankkeeseen on ollut Euroopassa muillakin mailla. Hänen mukaansa länsieurooppalaisten kilpailijoiden tuotteet ovat tällä hetkellä joko 1980-luvulla kehitettyjä tai huomattavasti Patrian järjestelmää kalliimpia.

- Ei puhuta mistään kaksinkertaisesta hinnasta, vaan jotain enemmän, Järvinen sanoo.