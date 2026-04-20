20.4.2026 10:59 ・ Päivitetty: 20.4.2026 10:59

Puolustusvoimat: Suostumuksensa antaneita kutsutaan pian kertausharjoituksiin

VESA MOILANEN / LEHTIKUVA
Varusmiehiä maavoimien reservin kertausharjoituksessa Parolannummen panssariprikaatissa vuonna 2014.

Puolustusvoimat ilmoittaa järjestävänsä lähiaikoina kertausharjoituksia reserviläisille, jotka ovat antaneet suostumuksena saapua harjoituksiin nopeasti. Syynä ei ole sotilaallinen uhka Suomea kohtaan, vaan tilanne johtuu Ukrainan puolustautumisesta Venäjän hyökkäyssotaa vastaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Puolustusvoimien maanantaisessa tiedotteessa viitataan muun muassa Suomeen lentäneisiin drooneihin ja todetaan, että tapaukset voivat herättää huolta. Tiedotteen mukaan kertausharjoitusten järjestämisen ”tavoitteena on valmistautua tukemaan Puolustusvoimien alueellisen koskemattomuuden valvonta- ja turvaamistehtäviä”.

- Suostumusperusteisilla kertausharjoituksilla hyödynnämme reserviläisten osaamista tilanteen vaatimalla tavalla sekä varmistamme henkilöstön riittävyyden tilanteen mahdollisesti pitkittyessä, perustelee tiedotteessa Pääesikunnan valmiuspäällikkö, prikaatikenraali Aki Heikkinen.

Hänen mukaansa nyt järjestettävät kertausharjoitukset ovat osa Puolustusvoimien varautumista myös tulevaisuutta varten.

OPERAATIOTURVALLISUUDEN takia Puolustusvoimat ei kerro yksityiskohtia eri puolilla Suomea järjestettävien kertausharjoitusten ajankohdasta tai kestosta eikä niihin kutsuttavien reserviläisten määrästä. Näin pyritään turvaamaan sotilaallisen toiminnan kannalta tärkeä tieto sekä estämään sen paljastuminen, tiedotteessa perustellaan.

Puolustusvoimat muistuttaa samalla operaatioturvallisuudesta myös siviiliväestöä. Siviileitä kehotetaan olemaan paljastamatta Puolustusvoimien kalustoa, henkilöstöä ja joukkojen liikkeitä tai sijainteja esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Puolustusvoimien mukaan nopeaan harjoituslähtöön suostumuksensa antaneiden reserviläisten ei tarvitse olla itse aktiivisia, vaan Puolustusvoimat on yhteydessä harjoituksiin määrättäviin henkilöihin.

