Puolustusvoimat: Suostumuksensa antaneita kutsutaan pian kertausharjoituksiin

Puolustusvoimat ilmoittaa järjestävänsä lähiaikoina kertausharjoituksia reserviläisille, jotka ovat antaneet suostumuksena saapua harjoituksiin nopeasti. Syynä ei ole sotilaallinen uhka Suomea kohtaan, vaan tilanne johtuu Ukrainan puolustautumisesta Venäjän hyökkäyssotaa vastaan.

Puolustusvoimien maanantaisessa tiedotteessa viitataan muun muassa Suomeen lentäneisiin drooneihin ja todetaan, että tapaukset voivat herättää huolta. Tiedotteen mukaan kertausharjoitusten järjestämisen ”tavoitteena on valmistautua tukemaan Puolustusvoimien alueellisen koskemattomuuden valvonta- ja turvaamistehtäviä”.

- Suostumusperusteisilla kertausharjoituksilla hyödynnämme reserviläisten osaamista tilanteen vaatimalla tavalla sekä varmistamme henkilöstön riittävyyden tilanteen mahdollisesti pitkittyessä, perustelee tiedotteessa Pääesikunnan valmiuspäällikkö, prikaatikenraali Aki Heikkinen.

Hänen mukaansa nyt järjestettävät kertausharjoitukset ovat osa Puolustusvoimien varautumista myös tulevaisuutta varten.

OPERAATIOTURVALLISUUDEN takia Puolustusvoimat ei kerro yksityiskohtia eri puolilla Suomea järjestettävien kertausharjoitusten ajankohdasta tai kestosta eikä niihin kutsuttavien reserviläisten määrästä. Näin pyritään turvaamaan sotilaallisen toiminnan kannalta tärkeä tieto sekä estämään sen paljastuminen, tiedotteessa perustellaan.