Puolustusvoimien materiaalihankintoihin 1,74 miljardia – Saarikko varoitti nopeasta Venäjän energiasta irtautumisesta

Hallitus sopi budjettiriihessään kehyksen poikkeuslausekkeesta, joka sisältää Ukrainan sodan myötä ajankohtaisiksi tulleita investointeja maanpuolustukseen, sisäiseen turvallisuuteen ja huoltovarmuuteen.

Valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) mukaan puolustusvoimat on saamassa neljän vuoden aikana reilut kaksi miljardia lisää rahaa. Suurin osa varoista, 1,74 miljardia euroa laitetaan materiaalihankintoihin. Vuosittain puolustusvoimien toimintamenoihin laitetaan alle 200 miljoonaa.

Lisäys on Saarikon mukaan puolustusvoimien osalta jo tälle vuodelle puolen miljardin luokkaa. Puolustusvoimien tulevista hankinnoista kerrotaan tarkemmin puolustusministeriön ja puolustusvoimien tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

Lisää rahaa on luvassa myös rajavartiolaitokselle, joka on saamassa muun muassa jo hallitusohjelmassa mainitut valvontalentokoneet. Hintalappu on 163 miljoonaa euroa.

Myös kyberhyökkäyksiin varautumista parannetaan. Kehyksen ulkopuolelta rahoitetaan lisäksi Ukrainan apu ja Ukrainasta saapuneista pakolaisista aiheutuva kustannukset sekä Venäjä-pakotteiden talousvaikutusten kompensointi.

Saarikko totesi, ettei poudasta tullut valtiontaloudessa koronasateen jälkeen pysyvää. Suomen taloutta vaivaa kasvava inflaatio ja nousussa olevat korot sekä Ukrainan sodasta aiheutunut epävarmuus.

Suuremmat riskit liittyvät Saarikon mukaan energian ja talouden kohtalonyhteyteen.

– Nopealla irtautumisella Venäjän energiasta olisi erittäin järisyttävät vaikutukset myös talouden näkökulmasta, Saarikko sanoi.