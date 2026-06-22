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Kotimaa

22.6.2026 12:46 ・ Päivitetty: 22.6.2026 12:47

Puolustusvoimissa myös miehillä saa heinäkuusta alkaen olla pitkät hiukset

RONI REKOMAA / LEHTIKUVA
Kaartin jääkärirykmentin alokkaat sotilasvalatilaisuudessa Keravalla 15. elokuuta 2024.

Puolustusvoimissa myös miehille sallitaan pitkät hiukset heinäkuun alusta alkaen. Jatkossa kaikkiin pätee nykyinen naisten hiusohjeistus, jonka mukaan hiukset saavat olla pitkät, mutta silloin ne eivät saa olla vapaana.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kriteereitä ovat, että niskan on jäätävä paljaaksi, korvien on oltava näkyvissä eivätkä hiukset saa roikkua silmillä.

Pitkät hiukset on sallittu miehille esimerkiksi Ruotsin ja Norjan puolustusvoimissa. Suomessa tämänhetkinen ohje on, että miesten hiusten on oltava lyhyiksi ja siistiksi leikatut.

Huomiota herättävät hiusmallit, kuten irokeesit, eivät ole jatkossakaan sallittuja. Myös hiusten värjääminen räikeillä väreillä on kiellettyä.

Toisin kuin Ruotsissa, Suomen Puolustusvoimissa ei jatkossakaan saa olla minkäänlaista naamakarvoitusta ilman poikkeuksellista ja perusteltua syytä. Myös sotilaspukuun kuulumattomien päähineiden osalta poikkeama on mahdollinen perustellusta syystä.

Hiusohje uudistuu osana uutta yleistä palvelusohjesääntöä. Aiempi yleinen palvelusohjesääntö oli vuodelta 2017.

SUKUPUOLTEN välistä tasa-arvoa on täsmennetty muillakin viilauksilla. Esimerkiksi vuoden 2017 säännöissä naisten oli sallittua rajatuissa poikkeustilanteissa käyttää korvakoruja, mutta uudessa ohjeessa muotoilu on muutettu sukupuolineutraaliksi. Uusi ohje kuuluu seuraavasti:

- Pienen juhlapuvun ja juhlapuvun kanssa voidaan käyttää pukuun sopivia, pieniä, väriltään ja muodoltaan hillittyjä korvakoruja.

Puolustusvoimat myös selvitti sukupuolineutraalin termistön käyttöönottoa, mutta päätyi säilyttämään lainsäädännön kanssa yhtenäisen termistön. Puolustusvoimissa on käytössä monia mies-päätteisiä sanoja, kuten varusmies, varusmiespalvelus, esimies ja tykkimies.

UUDISTUKSESSA on myös tarkennettu epäasialliseen käytökseen puuttumista. Esimerkiksi häirinnän, kiusaamisen ja simputuksen määritelmiä sekä yhteismajoitukseen ja epäasialliseen puhetapaan liittyviä ohjeita on tarkennettu.

Muut merkittävät uudistukset liittyvät Nato-jäsenyyteen ja kansainväliseen yhteistoimintaan. Nämä asiat on kiteytetty uuteen omaan lukuun palvelusohjesäännössä.

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