Purra: ”Anteeksipyyntöni on täysin aito” – Orpo selvitti, miksi ”nämä asiat” ovat niin vaikeita

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) astuivat viimein tänään median eteen kommentoimaan hallituksen alkutaipaleen kriisejä, joista viimeisin liittyy Purran aiempiin rasistisiin kirjoituksiin ja kommentteihin.

Purra pyysi eilen Twitterissä kirjoituksiaan anteeksi. Vielä edellisenä päivänä hän kirjoitti blogissaan, ettei tulisi mieleenkään irtisanoutua tai pahoitella vuosientakaisia kirjoituksia.

Orpo totesi Kesärannassa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa olleen oleellista, että valtiovarainministeri on itse irtisanoutunut vanhoista kirjoituksistaan.

– Hän on selkeästi sanonut, ettei enää hyväksyisi niitä. Oli tärkeää ja välttämätöntä, että hän pyysi anteeksi kirjoituksiaan. Luotan siihen, että hän myös sitä tarkoittaa.

Hallituspuolueiden puheenjohtajat antoivat eilen yhteisen julkilausuman niistä periaatteista, joiden mukaan hallitus ja sen ministerit toimivat.

– Hallitustyössä on nollatoleranssi rasismiin. Haluan tehdä täysin selväksi, että me emme hyväksy minkäänlaista ihmisten syrjintää. Nämä periaatteet on kirjoitettu myös hallitusohjelmaan ja eiliseen julkilausumaan, Orpo painotti.

HALLITUS on hänen mukaansa syysistuntokauden alkuun tuomassa valtioneuvoston tiedonannon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä yhteiskunnassa.

– Me kerromme eduskunnalle hallituksen toimintalinjasta ja käymme kunnon keskustelun, jonka päätteeksi äänestetään hallituksen luottamuksesta.

Orpolta kysyttiin, mitä nollatoleranssi rasismille tarkoittaa.

– Hallitusohjelmassa ja eilisessä julkilausumassa on linjattu selkeät periaatteet, miten hallitus ja sen jokainen ministeri toimii. Jos tulee joitain epäselvyyksiä, ne käydään hallituspuolueiden puheenjohtajien kanssa läpi.

PURRA selvitti kokeneensa tarpeelliseksi pyytää anteeksi blogikommenttejaan.

– Yleensä poliittisessa tehtävässä annetut anteeksipyynnöt, se, mikä niiden varsinainen kohde on riippuu tulkitsijasta. Itse pyydän kaikilta, jotka ovat tekstit lukeneet ja pahoittaneet mielensä tai kokevat ne epäasiallisiksi. Anteeksipyyntöni on täysin aito.

Hän korosti olleensa 15 vuotta sitten yksityinen henkilö, joka kommentoi samanmielisten foorumilla ”näitä asioita”.

– Kielenkäyttö ja valitut sanat, siinä ei ole mitään puolusteltavaa. Ne olivat vääriä. En ajattele tällä tavalla, enkä käyttäisi vastaavaa kieltä enkä edes osallistu keskustelufoorumin keskusteluun.

Samaan hengenvetoon Purra kuitenkin moitti mediaa.

– Eräissä medioissa näitä tekstejä, joita en lainkaan puolustele, on irrotettu kontekstistaan, jolloin ne näyttävät entistäkin pahemmilta. En ole koskaan hyväksynyt enkä hyväksy minkäänlaista väkivaltaa.

PRESIDENTTI Sauli Niinistön rooli otettiin esille tiedotustilaisuudessa: miksi jotain alkoi tapahtua vasta, kun hän otti asiat esille – kuten elinkeinoministeri Vilhelm Junnilan (ps.) ero ja rasisminvastainen julkilausuma hallitukselta. Orpo korosti, että jos joku asia ei näy julkisuudessa, se ei tarkoita, ettei mitään tapahtuisi.

– Nämä molemmat aiheet olivat hallituksessa etenemässä ja omalla pöydälläni. Eilen iltaa kohti saimme aikaan julkilausuman, se oli tärkeä signaali. Se oli osoitus, että hallitus kokoontuu, kun ongelmakohtia tulee. On aivan selvää, että nämä asiat ovat poikkeuksellisen vaikeita kysymyksiä, vastaavaa en muista.

Orpolta kysyttiin, miksi asiat, joissa on kyse arvoista, ovat poikkeuksellisen vaikeita.

– Ehkä tässä tulee aikapreskeptiivi ja sen arvioiminen, missä raja ylittyy aikamääräisesti ja sisällöllisesti. Näissä kysymyksissä ei ole mitään epäselvää: emme hyväksy rasismia, syrjintää, emmekä mitään epätasa-arvoista kehitystä Suomessa. Siinä ei ole mitään tulkinnanvaraa.

Pääministeri lisäsi, että Niinistö otti aivan oikeat asiat esille.

– Ne olivat samat asiat, joiden parissa minä ja hallitus työskenteli. Hän toi ne esiin ja hänellä on siihen oikeus. Ne olivat tärkeitä viestejä suomalaisille.

KANSAINVÄLINEN media on uutisoinut Suomen hallituksen kriiseistä ja muun muassa perussuomalaisten äärioikeistoyhteyksistä. Orpo matkustaa piakkoin Saksaan. Hänen mielestään vierailu osuu erinomaiseen saumaan.

– Viesti on selvä: Suomi ei ole muuttunut eikä ole muuttumassa. Suomeen voi luottaa.

Purra taas on lähdössä Brysseliin, ja hän lupasi vastata siellä kysymyksiin, joita eteen tulee.