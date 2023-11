Purra: ”Meillä on kaikki mahdollisuudet ottaa lainsäädännön kovimmat keinot käyttöön hyvin pian”

Itärajalle tulee tällä hetkellä turvapaikanhakijoita Venäjän kautta ilman vaadittavia matkustusasiakirjoja. Johannes Ijäs Demokraatti

Valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purra katsoo, että kyse on ”Venäjän aktiivisesta toiminnasta”.

Purra toteaa, että rajavartiolain 16 pykälässä on toimivaltuudet, joilla voidaan tehdä rajanylityspisteille rajoituksia tai sulkea pisteitä ja keskittää turvapaikkahakemusten vastaanotto esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentokentälle.

– Näihin annetaan mahdollisuudet. TP-UTVA on tänään linjannut ensimmäisistä askeleista ja sisäministeri valmistelee esityksen valtioneuvoston istuntoon. Tavoite on tietenkin saada ilmiö loppumaan. Kaikki keinot, jotka on mainittu pykälässä 16, ovat käytössä.

”Valtioneuvosto voi päättää rajanylityspaikan sulkemisesta tai rajanylitysliikenteen rajoittamisesta määräajaksi tai toistaiseksi, jos sulkeminen tai rajoittaminen on välttämätöntä vakavan yleiselle järjestykselle, kansalliselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle aiheutuvan uhan torjumiseksi”, pykälässä muun muassa lukee.

Purran mukaan hallitus etenee keinojen käytössä ”pienemmästä suurempaan muutamalla askeleella”.

– Mutta meillä on kaikki mahdollisuudet ottaa lainsäädännön kovimmat keinot käyttöön hyvin pian.

KYSYTTÄESSÄ onko Suomen asiaan liittyvä lainsäädäntö kunnossa, Purra toteaa, että maahanmuuttolainsäädäntö ei ole kunnossa, vaan siihen hallitus pyrkii tekemään lukuisia uudistuksia.

– Mutta rajapykälä tarjoaa mahdollisuudet sulkea koko itäraja. Tämä saatiin 2022 eduskunnassa läpi, mikä on erinomaisen hyvä juuri tällaisia tilanteita varten.

– Laki on onneksi kunnossa.

Kysymykseen siitä, miten Suomi voisi saada tilanteeseen kansainvälistä apua esimerkiksi EU:lta, Purra toteaa, että on Suomen, suvereenin kansallisvaltion tehtävä suojella omia rajoja maassamme käytössä olevin toimenpitein ja mahdollisuuksin.

RKP:N puheenjohtaja, opetusministeri Anna-Maja Henriksson toteaa, on oltava tarkkana, mitä itärajalla tapahtuu ja miksi.

– Ilmeisesti siinä on nyt jonkin verran enemmän turvapaikanhakijoita, jotka tulevat ilman papereita. Tätähän nyt hallitus nyt seuraa ja viranomaiset ovat tarkkoina. Hallitus ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin.

Henriksson painottaa, että Suomessa on noudatettava reagoinnissa tarkoin lainsäädäntöä.

– Suomi on oikeusvaltio ja me elämme ihan normaaliaikoja. Silloin noudatetaan normaalilainsäädäntöä ja sen mukaan mennään. Minä luotan nyt meidän viranomaisiin ja rajaviranomaisiin. Minusta on hyvä, että he ovat myös itse kertoneet tilannekuvansa. Me tietysti seuraamme sitä nyt tarkasti.

Henriksson muistuttaa, että edellisellä vaalikaudella tehtiin muutoksia lainsäädäntöön.

– Kyllä minun käsitykseni on se, että aika lailla lainsäädäntö on kunnossa ja kansainvälisiä sopimuksia tietysti Suomi edelleen noudattaa niin kuin oikeusvaltion kuuluukin.