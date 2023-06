Purra: ”On useita suuria kiistoja”

Media kysyi tänään uuteen hallitusneuvottelupäivään saapuneelta Riikka Purralta muun muassa näkemystä siitä, millaisia muutoksia työelämään syntymässä oleva hallitus isossa kuvassa suunnittelee. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Perussuomalaiset on ilmoittanut yleissitovuudesta, että sitä me emme halua rikkoa. Me olemme esittäneet myös työmarkkinoille reformeihin muita varauksia ja ne ovat edelleen voimassa, Purra totesi.

Esille kysymyksissä nousi myös sote, tällä kertaa se, voisiko palveluverkkoa karsia tai mahdollisesti jopa saattaa hyvinvointialueita yhteen.

– Ymmärtääkseni kaikki neuvotteluosapuolet ovat sitoutuneet siihen, että tämä (sote-)uudistus on saatu nyt voimaan ja siihen ei mitään radikaalia olla tekemässä. Mutta kuten täällä joka aamu olen kuvannut, tilannehan on hyvin vaikea.

Siitä, koska hallituspohja on valmis Purralla ”ei ole pienintäkään aavistusta”.

– Monet asiat ovat pitkällä, monia asioita on saatu päätökseen, mutta edelleen ne joita ei ole saatu, seisovat. Ja toki ei sitä käy kieltäminen, että tietysti asioilla on myös kytköksiä toisiinsa. Mikäli jokin asia ei liiku niin ei liiku muukaan. Tämä on aika normaalia hallitusneuvottelukuviota.

PURRA ei osannut sanoa, mikä on tällä hetkellä neuvotteluissa suurin kiista.

– On useita suuria kiistoja. Puheenjohtajapöytä käsittelee niistä joitakin ja osaa käsitellään reformipöydissä. Osa menee näiden pöytien välillä.

Purralta kysyttiin, onko jakeluvelvoitteen jäädyttäminen lukkoonlyöty asia?

– Kyllä. Se on tässä hyväksytyssä ympäristöpaperissa, hän vastasi.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan uusiutuvan polttoaineen jakeluvelvoitetta nostettaisiin nykyisestä 13,5 prosentista 22,5 prosenttiin vuoteen 2027 mennessä ja se jäädytettäisiin vielä ensi vuodeksi nykyiseen jo aikoinaan pudotettuun 13,5 prosenttiin.

Hallitusneuvotteluissa olisi sovittu esimerkiksi Helsingin Sanomien tietojen mukaan, että valtio tavalla tai toisella hyvittää polttoaineiden hinnannousun kuluttajille. Tästä kompensoinnistakin Purralta kysyttiin.

– Tämä koko asia on tässä ympäristöpaperissa lyöty kiinni, mutta totta kai sillä on fiskaalisia vaikutuksia, joita sitten selvitellään muualla.

Ainakaan mistään rahan lähettämisestä ihmisten tilille kompensoinnista ei kuitenkaan ole kyse, kun jakeluvelvoite lähtee nousemaan.

– En usko, että tällä kukaan lähtee lupaamaan tilille tulevia rahoja kuten edellinen hallitus.

Sitä Purra ei vahvistanut, että jakeluvelvoite nousisi jäädytyksen jälkeen 22 prosentin tietämille.

– En kommentoi yksityiskohtia. Mediassa on ollut monin paikoin erilaisia tietoja asiasta.

Jos jakeluvelvoitetta hillitään, päästävähennykset tulevat pohdittaviksi muilla keinoin.

– Niin. Tämä on kolikon toinen puoli, jota selvitetään. Riippuu vähän näkökulmasta, että ollaanko kiinnostuneempia fiskaalisista vaikutuksista vai vaikutuksesta päästövelkaan.

Purra pyydettiin vielä täsmentämään, onko ympäristösovun ulkopuolelle jäänyt päästöjen leikkaamisen kompensointi jakeluvelvoitteesta.

– En kommentoi.

