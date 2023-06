Purra: ”Osa kritiikistä saatettiin olla tehty valmiiksi jo ennen hallitusohjelman julkaisua”

Perussuomalaiset päätti tänään hallitukseen osallistumisesta ja nimesi omat ehdokkaansa ministereiksi. Puheenjohtaja Riikka Purrasta tulee valtiovarainministeri. Johannes Ijäs Demokraatti

Purra kertoi Demokraatille tänään puolue-elinten kokousten yhteydessä, että ministereistä ei äänestetty ja valinnat olivat yksimielisiä.

Kun perussuomalaiset oli edellisen kerran hallituksessa vuodesta 2015 lähtien, silloinen puheenjohtaja Timo Soini otti ulkoministerin salkun. Purra valitsi toisin.

– Siitä ei ole ollut epäilystäkään, että mikäli me olemme toiseksi suurimpana puolueena hallituksessa, niin valtiovarainministerin salkku tulee silloin puheenjohtajalle, Purra toteaa.

Valtiovarainministeri saa varustautua kovaan poliittiseen tykitykseen oppositiosta.

– Onneksi olemme tottuneet olemaan tykityksessä, Purra sanoo.

HALLITUSOHJELMAAN kirjatut työelämäuudistukset ovat jo nyt aiheuttaneet melkoisen metelin. Ay-liikkeessä niitä pidetään erittäin kylmänä kyytinä työntekijöille.

– Vähän tuntuu siltä, että jokin osa kritiikistä saatettiin olla tehty valmiiksi jo ennen hallitusohjelman julkaisua. Lopputulos on mielestäni varsin siedettävä. Totta kai siellä esimerkiksi säästöissä on sellaisia päätöksiä, joita varmasti yksikään puolue ei haluaisi tehdä, mutta se tästä kokoonpanosta ja ajankohdasta tekee juuri haastavan, että me ole sitoutuneet korjaamaan julkista taloutta ja lisäämään työllisyyttä. Se edellyttää toimia, Purra toteaa.

Perussuomalaiset lupaili ennen vaaleja, että elämisen hinta menee alas.

– Ja tämä pätee, Purra sanoo välittömästi jo ennen seuraavaa kysymystä.

Kun hänelle huomauttaa, että esimerkiksi lääkkeiden hintaan ja kiinteistöveroon lienee luvassa kuitenkin kymmenien prosenttien nousut, hän toteaa, että listassa on myös veronalennuksia, jotka kompensoivat tätä.

– Toisaalta meidän ilmasto- ja energiapolitiikkaan saamat kirjaukset ja veropoliittiset ratkaisut ja esimerkiksi jakeluvelvoitteen kompensaatio varmistavat, että arjen kustannukset eivät nouse. Hallitus nimenomaan tavoittelee ostovoiman parantamista tällä hallituskaudella.