Purra: Riihessä neuvotellaan ”arjen kustannuksista” – Neuvottelut venynevät iltaan

Hallitus jatkaa tänään kehysriihessä neuvotteluja siitä, minkälaisia helpotuksia Suomen hankalaan työllisyys- ja taloustilanteeseen olisi löydettävissä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) sanoi aamulla neuvotteluihin saapuessaan, että asiat ovat vielä vähän kesken.

Purralta kysyttiin muun muassa liikennepolttoaineiden jakeluvelvoitteen mahdollisesta alentamisesta, jota perussuomalaiset on mediatietojen perusteella vaatinut.

- Meillä on hieman vielä ylipäätään arjen kustannuksiin liittyviä neuvotteluita käytävänä, Purra vastasi toimittajille menemättä yksityiskohtiin.

Purra ei myöskään kommentoinut sitä, onko työllisyys- tai kasvupanostuksista päästy sopuun.

- Kaikesta päästään sopuun silloin kun kaikesta on päästy sopuun. Meillä on oikein hyvä lähtökohta ja uskoisin, että tänään saadaan valmista.

Saattaakin siis olla, että neuvotteluiden loppuun saattaminen venyy iltaan.

- Ainakin tällä hetkellä näyttää siltä, Purra kommentoi.

Neuvottelut aloitettiin Säätytalossa Helsingissä eilen. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) arvioi tuolloin, että neuvottelut saadaan tänään valmiiksi.

Orpo ilmaantui tänään kymmeneltä kommentoimaan Säätytalon edustalla odottaneelle medialle neuvottelujen tilannetta.

Pääministeri sanoo hallituksen olevan kehysriihessään lähellä ratkaisuja. Hänen mukaansa neuvottelujen eri osa-alueita viimeistellään.

- Oma tavoitteeni on se, että pystyisimme iltapäivällä päättämään ja tiedottamaan riihen tuloksista, Orpo kertoi.

SUUREN valiokunnan kokoustietojen mukaan Orpo oli aamusta eduskunnassa valiokunnan kuultavana EU-huippukokouksesta. Asiasta kertoivat aiemmin ainakin Iltalehti ja Ilta-Sanomat.

Yle kertoi eilen, että hallitus on sopimassa kehysriihessä kotitalousvähennyksen korotuksesta. Tarkoituksena on Ylen mukaan korottaa sekä vähennyksen enimmäismäärää että korvattavaa prosenttiosuutta. Tarkat summat ja luvut olivat sopimatta, kertoivat lähteet.

Ylen mukaan ajatuksena on, että kotitalousvähennys korotettaisiin suunnilleen sille tasolle kuin se aiemmin on ollut ennen aivan viime vuosien korotettuja tasoja. Korotuksen olisi tarkoitus tulla voimaan jo tulevana kesänä.

Yle kertoi myös aiemmin, että korjausrakentamisen vauhdittamiseen hallitus aikoisi jyvittää 110 miljoonaa euroa. Tästä tuki ensi vuodelle olisi 30 miljoonaa.

STT puolestaan kertoi tietoihinsa nojaten, että hallitus on leikkaamassa valtionhallinnosta kymmeniä miljoonia euroja. Erään virkamieslähteen mukaan ennalta on haarukoitu noin 60 miljoonan euron verran säästöjä.

Toisen virkamieslähteen mukaan tämän mittaluokan säästöt johtaisivat yhteistoimintaneuvotteluihin suurimmalla osalla hallinnonaloista. Valtionhallintoon kaavailluista säästöistä uutisoi aiemmin Helsingin Sanomat.

Hallitus pyrkii löytämään riihessä kaikkiaan noin 400 miljoonan euron edestä säästöjä. Jo perjantaina kerrottiin, että aiemmin sovitut sosiaalihuollosta tehtävät 100 miljoonan euron säästöt toteutetaan esimerkiksi korottamalla vanhusten ympärivuorokautisen hoivan asiakasmaksuja ja lakkauttamalla pitkäaikaistyöttömille suunnattu kuntouttava työtoiminta.

Sosiaalihuollon säästöjen lisäksi hallitus aikoo kaivaa noin sadan miljoonan euron siivun sosiaali- ja terveyspalveluista. STT:n tietojen mukaan säästöjä haetaan esimerkiksi erikoissairaanhoidon asiakasmaksuja ja muita maksuja korottamalla ja lisäämällä.

LISÄKSI hallituksen olisi tarkoitus kohdentaa 50 miljoonan euron edestä haittaveroja, joista päätettiin jo syksyn budjettiriihessä.

Purra on kuitenkin aiemmin sanonut, että haittaveroista kiristäminen voi olla hankalaa, koska esimerkiksi alkoholi- ja tupakkaveroja ”on jo kiristetty tappiin asti”.

Myös järjestösektorilta ollaan leikkaamassa 50 miljoonan euron verran, uutisoi aiemmin Ilta-Sanomat. Järjestöjä rahoittavat esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja oikeusministeriö.

Myös STT:lle on kerrottu, että hallituksen piirissä on keskusteltu noin 50 miljoonan euron leikkauksista järjestöihin.

STT/Mia Peltola

Juttua täydennetty kauttaaltaan klo 10.13 ja Orpon kommenteilla klo 11.37.