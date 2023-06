Purra: ”Sanon tämän nyt niin painokkaasti kuin voin: tämä hallitus toimii yhdessä tai ei ollenkaan”

– Vilhelm Junnilan päätös on äärimmäisen raskas sekä hänelle itselleen että meille kaikille muille. Hän osoitti tänään juuri sitä suoraselkäisyyttä, josta olen oppinut hänet tuntemaan. Vyörytys oli sellainen, että se olisi vahingoittanut Suomea ja perussuomalaista kansanliikettä.

– Syytösten paineessa Junnilalla riitti voimaa nähdä kokonaiskuva ja asettaa Suomen etu kaiken muun edelle. Kiitos Vilhelmille. Hän osoitti olevansa päätä pidempi kuin moni häntä nyt kritisoinut taho, Purra kirjoittaa.

Purra väittää syytösten joukossa olleen viisi väitettä, jolla ei ollut minkäänlaista totuuspohjaa, mutta ei yksilöistä mistä väitteistä on kyse.

– Perussuomalaiset on valmis työhön Suomen hyväksi. Sitä ei kuitenkaan voi tehdä nyt nähdyillä tavoilla. Pelisääntöjen on pidettävä ja hallituksen on toimittava yhtenäisesti. Sanon tämän nyt niin painokkaasti kuin voin: tämä hallitus toimii yhdessä tai ei ollenkaan, Purra toteaa.