Purralta suorat sanat hallitusneuvottelukumppaneiden kuullen: ”Sitä nyt ei voi enää välttää”

Hallitusneuvotteluja käyvien puolueiden puheenjohtajien tiedotustilaisuudessa ei kuultu tänäänkään juuri tietoja konkreettisista neuvottelupäätöksistä.

Poliisien määrän lisäämisen 8 000:een todettiin olevan kaikkien puolueiden tavoitteena. Hallituksen muodostajan, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan tälle tahtotilalle on löydettävä tie.

Maahanmuuttoon liittyvistä asioista on ennakoitu neuvottelujen vaikeaa palaa. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra muistutti, että aihetta käsittelevässä pöydässä käsitellään myös esimerkiksisi sisäistä turvallisuutta, johon liittyvissä neuvotteluissa on edistytty.

– Maahanmuutossa on aloitettu kuulemiset ja ensi viikolla ollaan tosi toimissa. Sitä nyt ei voi enää välttää. Ensi viikolla tästä päästään selkeästi neuvottelemaan.

– On niin sanotusti kiihdytysvaihe käynnissä, Petteri Orpo naurahti.

PETTERI Orpon mukaan hallitusneuvottelupuolueilla on yhteinen näkemys siitä, että on pystyttävä viemään varsinainen sote-uudistus eteenpäin.

– Nythän edellinen hallitus teki raamin, niin kuin he itsekin taisivat todeta, eli hallinnon uudistuksen. Nyt seuraavassa vaiheessa seuraavan hallituksen pitää rakentaa sote uusille alueille, joissa veronmaksajien rahat pyritään käyttämään parhaalla mahdollisella tavalla eli ihmisten palveluihin, Orpo sanoi.

– Me teemme kaikkemme, että me pystymme osoittamaan sen rahoitusmallin mukaisen 4,5 miljardia euroa lisää rahaa soteen, jonka se tarvitsee vuoteen 2027 mennessä vuodessa. Siihen me olemme sitoutuneet, että rahoitusmallin mukainen raha pitää löytää. Teemme kaikkemme, että menon kasvua pystyttäisiin hillitsemään, että 4,5 miljardia riittäisi. Siitäkin meillä on yhteinen näkemys, hän jatkoi.

Soteen haetaan käytännössä 1,5 miljardin kulujen nousun hillintää vuoden 2027 tasossa.

Orpon mukaan siitä neuvotteluissa olevilla puolueilla on erilaisia näkemyksiä, millä tavalla soten tuottavuutta parannetaan.

Riikka Purra kuvasi, että monista sote-asioista hallitusneuvottelupuolueilla on samanlainen tilannekuva.

– Sote-uudistus on tehty. Se, että edellinen hallitus ei aivan kyennyt tarjoamaan tähän riittäviä resursseja tai huolehtimaan muista reunaehdoista, se on totta kai nyt tämän koalition edessä ratkottavana. Ja ongelmat ovat hyvin suuria.

RKP:N puheenjohtaja, toimitusministeristön oikeusministeri Anna-Maja Henriksson muistutti, että aikaisemmin oli yli 300 sote-järjestäjää ja nyt tehdyn sote-uudistuksen myötä on 21 hyvinvointialuetta ja uudistus on nyt ollut voimassa vasta neljä ja puoli kuukautta.

Henrikssonin mukaan tulevan hallituksen on purettava hoitojonoja, huolehdittava ikäihmisten arjen turvallisuudesta sekä siitä, että lääkäriin pääsee, kun on tarve.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah kuvasi sote-pöydän haasteita massiivisiksi.

– Kun sote-lainsäädännöt eduskunnassa hyväksyttiin, silloin sosiaali- ja terveysvaliokunnan silloinen puheenjohtaja, hallituspuolueen edustaja Markus Lohi (kesk.) totesi, että tämä sote on valuvikainen ja tarvitsee useampia korjaussarjoja. Nyt todellakin joudutaan parsimaan monenlaisia heikkouksia, joita mallissa on.

Petteri Orpo ennakoi, että kovat neuvottelut ovat ensi ja seuraavan viikon asioita. Tuolloin ratkotaan oikeasti vaikeita asioita.

– Silloin rupeaa näkymään sitten se, että joko sinne maaliin päästään helposti tai sitten asiat pitkittyvät, mutta se aika käytetään, mitä tarvitaan, hän totesi.

Indeksimenojen jarruttamisesta Orpolta kysyttiin tarkennusta, onko niin, että kansan- ja takuueläkkeiden indeksikorotuksiin ei kosketa vai ovatko ainoastaan työeläkkeet kokoomuksen mainitsemassa suojeluksessa.

– Meillä on se linjaus, mitä tulee näihin eläkeläisten kysymyksiin ja eläkeläisten toimeentuloon ja niihin liittyviin indekseihin ei olla tekemässä leikkauksia, Orpo vakuutti.