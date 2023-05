Purralta tiukka viesti: ”Jotta täällä ei tuhlata ihmisten aikaa ehkä turhaan”

Maahanmuuttoasioista ja ilmastoasioista ei ole vielä löydetty edes päälinjoja hallitusneuvotteluissa. Asiasta kertoi perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra Säätytalolla hieman ennen kello 11:ta. DEMOKRAATTI Demokraatti

Asioita käsittelevät ryhmät ovat koolla ja muut ryhmät pitävät taukoa.

– Eilen maahanmuutto- ja ilmastoryhmille annettiin lisää aikaa siksi, että sitä että sitä erikseen ryhmistä pyydettiin.

– Erityisesti maahanmuuttoryhmässä neuvottelijat kokivat, että he tarvitsevat lisää aikaa ja ehtivät sitten tämän päivän aikana ikään kuin koko asian käsitellä. Ymmärtääkseni kello 18 on tsekkaus, mihin on päästy ja onko päästy.

Kun media kysyi Purralta, onko hän luottavainen siihen, että tänään syntyy tulosta, hän sanoi, ettei valitettavasti osaa vielä sanoa.

Mitä tapahtuu, jos tänään ei tule riittäviä tuloksia?

– Sitten neuvottelut katkeavat.

PURRAN mukaan ilmastotavoitteet ovat yhä pöydällä.

– En mene mihinkään yksityiskohtiin. Sekä ilmastossa että maahanmuutossa, kuten olen monen kertaan toistellut, meillä ei ole mitään piiloagendaa eikä toivottavasti muillakaan. Siellä keskustellaan niistä asioista, joista voidaan kuvitellakin keskusteltavan.

– Maahanmuuton kokonaisuus on vaikea.

Purralta kysyttiin tarkennusta, mitä tarkoittaa, että neuvottelut voisivat katketa.

– Ihan niin kuin tässä on nyt jo useampi päivä keskusteltu eli nyt maahanmuutto ja ilmasto kokoontuvat, muut ryhmät eivät siis edelleenkään tänäänkään vielä kokoonnu. Nyt on tarkoitus tsekata, että löytyvätkö sellaiset päälinjat näistä asioista, että edellytykset jatkolle löytyvät.

Toisin sanoen, jos tänään ei ole saatu päälinjoja kasaan kello 18 mennessä, neuvottelut katkeavat.

– Näin olen ymmärtänyt, alun perinhän sen aikataulun piti olla tässä aamussa tai viime yössä, mutta todellakin aikaa haluttiin antaa lisää, mutta se tarkoittaa sitä, että muutkaan pöydät eivät etene, Purra vastasi medialle.

Siitä on Purran mukaan tässä vaiheessa mahdoton sanoa mitään, voisivatko perussuomalaiset palata neuvotteluihin, jos ne katkeavat.

Häneltä kysyttiin myös, kuka neuvottelut katkaisee, jos kello 18 ei ole sopua ja lähteekö perussuomalaiset silloin neuvotteluista.

– En osaa tästä sanoa, mitä tapahtuu. Riippuu varmasti siitä, minkälainen tilanne näissä ryhmissä on. En mene niihin yksityiskohtiin, mitkä ovat hiertävimpiä asioita ja minkä puolueiden välillä.

Jos ryhmät pyytäisivät vielä tänä iltana lisäaikaa, Purran mukaan puheenjohtajat keskustelevat asiasta keskenään.

PERUSSUOMALAISTEN puoluevaltuusto kokoontuu huomenna. Neuvotteluista niissä ei päätetä.

– Kyseessä on sääntömääräinen kokous, jossa käsitellään sääntömääräisiä asioita. Hallitusneuvottelut eivät ole siinä asemassa, että puoluevaltuuston vielä pitäisi niiden suhteen päättää yhtään mitään.

Ilmastoasioissa ollaan Purran mukaan lähempänä sopua kuin maahanmuuttokysymyksissä.

Maahanmuuttoryhmässäkin keskustelut ovat käynnissä.

– Kyllä, kuten sanoin, kaikki vaatimukset, siis myös meidän vaatimukset, että muiden vaatimukset on lyöty pöytään ja niitä sovitellaan yhteen.

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson on sanonut, että 2035 ilmastotavoitteesta ei peruutella.

– Näkemyksemme ilmastopolitiikkaan liittyen ja kynnyskysymyksemme on ilmoitettu hallitustunnustelijalle annetuissa vastauksissa, Riikka Purra totesi tähän.

Purran mielestä hallitusneuvotteluissa olisi pitänyt heti alkuun tarkistaa päälinjat ilmasto- ja maahanmuuttoasioista.

– Jotta täällä ei tuhlata ihmisten aikaa ehkä turhaan.

Hän vastasi, ettei osaa sanoa, miksei tätä tarkastusta tehty heti.