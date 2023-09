Purran ja Rydmanin luottamus mitattaneen perjantaina – Ben Zyskowicz kertoo nyt, miten aikoo toimia

Kesäkuussa hallituspuolue kokoomuksen kansanedustajat Saara-Sofia Sirén ja Ben Zyskowicz istuivat eduskunnan täysistuntosalissa, mutta he eivät äänestäneet luottamusta ministeri Vilhelm Junnilalle. Johannes Ijäs Demokraatti

He toimivat ryhmänsä linjaa vastaan.

Eduskunnassa äänestetään perjantaina hallituksen luottamuksesta rasismitiedonannon pohjalta. Tässä yhteydessä epäluottamusta esitettäneen myös perussuomalaisten ministereille Riikka Purralle ja Wille Rydmanille, joiden rasistista kielenkäyttöä sisältäneitä vanhoja kirjoituksia tai viestejä on noussut julkisuuteen.

Ben Zyskowicz sanoo Demokraatille, että hän aikoo äänestää nyt niin hallituksen kuin yksittäisten ministerien puolesta.

– Kyllä äänestän eli hallituksen kansanedustajat lähtökohtaisesti äänestävät aina sekä hallituksen että yksittäisten ministerien luottamuksen puolesta.

Zyskowicz sanoo, että Junnilan luottamuksesta äänestäminen oli hänen kohdaltaan täysin poikkeuksellinen tilanne ja hän muistuttaa selostaneensa julkisesti menettelyään äänestyksessä.

- Syy siihen on aivan ilmeinen. Hän on vitsaillut asioista, joista vitsaileminen osoittaa mielestäni hyvin huonoa harkintaa. Hän on vitsaillut natseista, Hitleristä. Kyseessä eivät ole mitkään teiniajan tempaukset, vaan aivan viime vuosinakin, Zyskowicz perusteli aikoinaan Iltalehdelle.

Zyskowicz sanoo, että nyt todennäköisesti eteen tulevat todennäköiset äänestykset Purran ja Rydmanin osalta ovat ”ihan business as usual” eli tavanomaisia tilanteita.

– Niissä ei ole kyse siitä, että kumpikaan heistä tällä hetkellä tai aivan Junnilaan tapaan flirttailisi tai, en tiedä mitä se oli, viittaisivat natsisymboleihin. Mielestäni tapaukset eivät ole rinnastettavissa.

Junnila itse on käynyt pitkässä blogissaan läpi kohun yksityiskohtia ja haastatteluissa kiistänyt flirttailevansa natsiaatteella.

Zyskowicz kertoo keskustelleensa kokoomuksen ryhmäpuheenjohtaja Matias Marttisen kanssa Junnila-äänestyksen jälkeen. Seurauksia hänelle ei tullut.

HALLITUS aikoo kriminalisoida holokaustin kieltämisen osana niin kutsuttua rasismitiedonantoa.

Zyskowicz toteaa, että tämä säännös vastaisi yleiseurooppalaista menettelyä. Hän pitää holokaustin kieltämisen kriminalisointia perusteltuna.

– Siitähän ovat myös jotkin eurooppalaiset elimet laittaneet Suomelle viestiä, että tätä odotetaan.

Zyskowicz muistuttaa holokaustin olleen niin ainutkertainen teollinen kansanmurha ihmiskunnan historiassa, että sitä on perusteltua pitää erityisasemassa.

– Vaikka tietystikään yleisesti ottaen ei ole poliitikkojen asia määritellä, minkälainen historian tulkinta on oikea, sitä en todellakaan kannata. Mutta sitten on olemassa, kuten juristit sanoavat, sui generis eli oma erityistapauksensa. Katson, että tämä kuuluu juuri sellaiseksi.

Ben Zyskowiczin oma isä on kokenyt keskitysleirin kauhut.