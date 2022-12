Putin ja Lukashenka tapaavat Minskissä

Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaa tänään liittolaismaa Valko-Venäjää johtavan Aljaksandr Lukashenkan. Tapaamisen näyttämönä on Valko-Venäjän pääkaupunki Minsk, jossa Putin vieraili viimeksi vuonna 2019. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Maiden kahdenvälisten asioiden lisäksi johtajat keskustelevat turvallisuuskysymyksistä Venäjän ja Valko-Venäjän lähipiirissä ja laajemmin.

Venäjän käymä hyökkäyssota Ukrainassa on jatkunut pian kymmenen kuukautta. Lukashenka on toistuvasti sanonut, ettei aio lähettää joukkoja Ukrainaan. Valko-Venäjä on kuitenkin sallinut venäläisjoukkojen käyttää alueitaan hyökkäyksiin Ukrainaan ja ilmoittanut muodostavansa yhteiset alueelliset puolustusjoukot Venäjän kanssa itsepuolustukseksi.

Vain tunteja ennen Putinin ja Lukashenkan tapaamista Venäjän Interfax-uutistoimisto kertoi Venäjän joukkojen aikovan järjestää sotaharjoituksia Valko-Venäjällä. Venäjän puolustusministeriötä siteerannut Interfax ei kertonut, milloin ja missä harjoitukset pidetään.

Myös viime viikolla Britannian tiedustelupäivityksessä kerrottiin, että Valko-Venäjällä oli aloitettu taisteluharjoitukset, minkä lisäksi Venäjä lähetti maahan reserviläisjoukkoja. Harjoituksia ei kuitenkaan järjestetty lähellä Ukrainan rajaa vaan maan luoteisosassa.

VALKO-VENÄJÄN oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskaja arvioi kuitenkin viime viikolla STT:n haastattelussa, että Lukashenka ymmärtää itsekin, että joukkojen lähettäminen olisi hänelle ”poliittinen itsemurha”. Tsihanouskajan mukaan selvä enemmistö valkovenäläisistä vastustaa sotaa Ukrainassa.

Yhdysvaltalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo on arvioinut, että Venäjä saattaa yrittää uutta hyökkäystä Ukrainassa tulevan vuoden alussa, kun pakkaskausi tekee maasta kantavampaa kalustolle. ISW:n mukaan hyökkäys ei todennäköisesti muuttaisi sodan kulkua, koska Venäjällä ei ole heikoilla joukoillaan kykyä vallata merkittäviä alueita lähikuukausina.