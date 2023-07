Putin jättää väliin BRICS-maiden huippukokouksen – syynä pidätysmääräys

Venäjän presidentti Vladimir Putin ei osallistu ensi kuussa Etelä-Afrikassa pidettävään BRICS-maiden huippukokoukseen, kertoo Etelä-Afrikan presidentinhallinto. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Putinin mahdollinen osallistuminen on ollut Etelä-Afrikalle visainen diplomaattinen ongelma, koska Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC on antanut Putinista pidätysmääräyksen. Etelä-Afrikka on yksi ICC:n sopimusvaltioista.

ICC antoi maaliskuussa pidätysmääräyksen Putinista, jota epäillään Ukrainan hyökkäyssotaan liittyvästä sotarikoksesta.

BRICS-maihin kuuluvat Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina ja Etelä-Afrikka.