Putin kiitteli joukkojaan sisällissodan estämisestä – ”Todistitte uskollisuutenne venäläisille”

Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi tänään Kremliin kerääntyneille joukoille näiden estäneen sisällissodan palkkasotilasyhtiö Wagnerin noustua juhannuksena kapinaan. Kremlin Katedraaliaukiolle oli kokoontunut joukkoja kansalliskaartista, turvallisuuspalvelu FSB:sta sekä puolustus- ja sisäministeriöistä.

- Todistitte uskollisuutenne venäläisille. Osoititte vastuuta maan kohtalosta ja sen tulevaisuudesta, Putin kertoi joukoille.

Putin piti paikalla hiljaisen hetken kapinassa kuolleiden muistoksi. Hän ei tarkentanut, moniko menetti henkensä.

Putinin mukaan Wagner epäonnistui Venäjän kansan ja maan asevoimien saamisessa puolelleen.

- Kapinaan mukaan vedetyt näkivät, etteivät asevoimat ja kansa olleet heidän tukenaan, hän sanoi.

WAGNERIN johtajan Jevgeni Prigozhinin yksityiskoneeksi epäillyn lentokoneen kerrotaan tänään laskeutuneen Valko-Venäjälle. Asiasta kertovat Flightradar24-sivuston tietoihin pohjautuen uutistoimisto Reuters sekä valkovenäläinen Telegram-kanava Hajun project.

Koneen kerrotaan lentäneen Etelä-Venäjän Rostovista ja laskeutuneen varhain tiistaina Valko-Venäjän pääkaupungin Minskin lähelle. Ei ole tiedossa, keitä koneen kyydissä oli.

Wagner-johtajan ja Venäjän valtionjohdon kerrottiin lauantaina päässeen sopimukseen, jonka mukaan Prigozhin siirtyisi Valko-Venäjälle.

Venäläisten uutistoimistojen mukaan Venäjän turvallisuuspalvelu FSB kertoi tänään lopettaneensa Wagneria koskevan rikostutkinnan aseelliseen kapinaan nousemisesta.

KREML ilmoitti jo lauantaina, ettei Venäjällä nostettaisi syytteitä Wagnerin taistelijoita vastaan. Myös Prigozhinia vastaan aloitetut rikostutkinnat luvattiin lopettaa.

Maanantaina venäläiset uutistoimistot uutisoivat syyttäjänvirastossa työskentelevään lähteeseen viitaten, että Prigozhin olisi Venäjällä kuitenkin edelleen rikostutkinnan kohteena.

Valko-Venäjää itsevaltaisesti johtava Aljaksandr Lukashenka kertoo määränneensä maan asevoimat taisteluvalmiiksi Wagnerin ryhdyttyä kapinaan Venäjällä.

- Annoin käskyn tuoda asevoimat täyteen taisteluvalmiuteen, Lukashenka sanoi valtion tiedotusvälineiden mukaan.

Lukashenkan mukaan Venäjän asevoimien ja Wagnerin välillä pitkään olleita jännitteitä oli hoidettu huonosti. Hänen mukaansa jännitteiden kuviteltiin ratkeavan itsestään, mutta toisin kävi.

Lukashenkan kerrottiin lauantaina sopineen Prigozhinin kanssa siitä, että Wagnerin joukot pysäyttivät matkansa kohti Moskovaa.

- Tässä tilanteessa ei ole sankareita, Lukashenka kommentoi tänään.

VALKO-VENÄJÄ ei tarjoa todellista turvapaikkaa Prigozhinille tai hänen joukoilleen, jos Venäjä kuitenkin painostaa Valko-Venäjää, arvioi ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

ISW:n mukaan saattoi olla Putinin asettama ansa esitellä Valko-Venäjä paikkana, jonne Wagner-joukot saavat halutessaan siirtyä. Kreml pitänee Prigozhinia Valko-Venäjälle seuraavia joukkoja pettureina eivätkä taistelijat todennäköisesti pysy turvassa luovutusmääräyksiltä, jos Venäjällä nostetaan syytteitä heitä vastaan.

ISW:n mukaan osa Wagnerin taistelijoista saattaa joka tapauksessa seurata Prigozhinia Valko-Venäjälle. Joukoille rakennetaan maassa jo uusia leirejä.

PUTIN kertoi maanantai-iltana Venäjän televisiossa, että Wagnerin taistelijat voivat joko liittyä Venäjän asevoimiin, lähteä Valko-Venäjälle tai mennä kotiin. ISW:n mukaan Putinin päätös antaa Wagner-joukoille mahdollisuus liittyä Venäjän asevoimiin osoittaa Venäjän tarpeen koulutetulle ja tehokkaalle miehistölle.

Venäjän puolustusministeriö ilmoitti tänään, että Wagnerin sotakalustoa aiotaan siirtää Venäjän asevoimien käyttöön.

- Valmistelut raskaan sotakaluston siirtämisestä palkkasotilasyhtiö Wagnerilta Venäjän asevoimille ovat menossa, puolustusministeriö tiedotti.