Ulkomaat

27.4.2026 14:40 ・ Päivitetty: 27.4.2026 14:40

Putin lupasi Iranille tukea sodan lopettamiseksi

Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasivat maanantaina.

Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasi maanantaina Pietarissa Iranin ulkoministerin Abbas Araghchin, joka oli saapunut saman päivän aamuna Venäjälle.

Venäjän valtiollisten medioiden mukaan Putin lupasi Iranille tekevänsä kaikkensa, jotta Lähi-idässä saavutettaisiin rauha. Venäjä on ollut Iranin merkittävä tukija.

- Teemme omasta puolestamme kaiken, mikä palvelee teidän ja kaikkien alueen ihmisten etuja, jotta rauha voidaan saavuttaa mahdollisimman pian, Putin sanoi Araghchille median mukaan.

Uutistoimisto Tassin mukaan Putin myös ylisti sitä, kuinka ”rohkeasti Iran ja sankarillisesti Iranin kansa taisteli itsenäisyytensä ja itsemääräämisoikeutensa puolesta”.

IRAN haluaa, että sen armeija hallinnoi tulevaisuudessa läpikulkua Hormuzinsalmella. Iran myös haluaa kerätä maksut Iranin valuutassa. Asia käy ilmi uudesta lakiehdotuksesta, joka koskee Hormuzinsalmen hallintaa.

Lakiehdotuksesta kertoi Iranin parlamentin kansallisen turvallisuuden komitean johtaja Ebrahim Azizi maanantaina. Azizin mukaan Iranin sotilasjoukot kontrolloivat salmea jo nyt ja yrittävät estää vihollisille kuuluvien alusten läpikulun.

Araghchin mukaan turvallinen läpikulku Hormuzinsalmesta on tärkeä ja maailmanlaajuinen kysymys. Salmen tilanne oli esillä myös Araghchin vierailulla Omaniin.

- Luonnollisesti meidän, tämän salmen kahden rannikkovaltion, on käytävä vuoropuhelua keskenämme, jotta yhteiset etumme turvataan, Araghchi sanoi.

ARAGHCHI syytti Yhdysvaltoja ja sen Iranin mielestä liiallisia vaatimuksia rauhanneuvottelujen epäonnistumisesta.

Axios-lehden lähteiden mukaan Iran on jättänyt Yhdysvalloille uuden ehdotuksen Hormuzinsalmen avaamiseksi ja sodan päättämiseksi. Lehden mukaan ehdotuksessa neuvottelut Iranin ydinohjelmasta siirrettäisiin myöhempään ajankohtaan.

