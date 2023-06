Putin piti puheen – sanoi tilanteen Rostovissa olevan vaikea

Venäjän presidentti Vladimir Putin on myöntänyt televisiopuheessaan Wagner-kapinaan liittyen, että tilanne Rostovissa Etelä-Venäjällä on vaikea. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Wagner-palkkasotilasryhmän johtaja Jevgeni Prigozhin väitti aamulla joukkojensa ottaneen siellä haltuun tärkeän sotilastukikohdan ja kontrolloivansa sieltä tehtyjä sotilaslentoja Ukrainaan. Prigozhinin mukaan joukot ovat saaneet hallintaansa myös sotilaskohteita lähellä Ukrainan rajaa Etelä-Venäjän Voronezhissa.

- Päättäväisiin toimiin ryhdytään tilanteen rauhoittamiseksi Rostov na-Donussa. Se on vaikeaa, ja totta puhuen sekä siviili- että sotilasviranomaisten toimia estetään, Putin myönsi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Putin kutsui puheessaan kapinaa ”puukoniskuksi selkään” Venäjälle sekä maanpetokseksi. Hän sanoi kapinan järjestäneiden joutuvan vastuuseen teoistaan ja vetosi taistelijoita lopettamaan rikolliset toimensa.

Prigozhin on uhannut kaataa Venäjän sotilasjohdon, jota hän on arvostellut Ukrainan sodan huonosta johtamisesta. Putinin mukaan Prigozhin on pettänyt Venäjän kunnianhimonsa ajamana.

- Tässä on kyse Venäjän tuhatvuotisesta historiasta. Tämä vaatii kaikkien yhtenäisyyden ja osien voimistamisen, Putin sanoi Sky News -uutiskanavan käännöksen mukaan.

- Kaikki on tehtävä sen eteen, että tämä vaara poistetaan. Tämä on yritys kumota meidät sisältä käsin. Tämä on maanpetos.

Uutista päivitetty STT:n tuoreemmalla versiolla kello 11.40