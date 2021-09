Putin tapaa Lukashenkan – tätä on luvassa

Valko-Venäjän johtaja Aljaksandr Lukashenka ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaavat tänään Moskovassa. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin Tassille kertoman mukaan tapaaminen keskittyy pitkälti maiden kahdenvälisiin suhteisiin, mutta mitään uusia sopimuksia ei ole odotettavissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kremlin mukaan yksi keskusteluaihe on lisäksi Afganistan, johon on tarkoitus palata myöhemmin Venäjän johtaman Keskinäisen turvallisuusjärjestön (CSTO) kokouksessa Tadzhikistanin pääkaupungissa Dushanbessa. Tadzhikistan on yksi Afganistanin naapurimaista, jonne on myös tullut ääriliike Talebania paenneita afganistanilaisia.

Venäjällä alkaa perjantaina ensi viikon torstaihin asti kestävä sotaharjoitus Zapad 2021, johon osallistuu Valko-Venäjän joukkoja ja harjoitus ulottuu myös Valko-Venäjän maaperälle.

Putinin ja Lukashenkan on tarkoitus pitää neuvotteluiden jälkeen lehdistötilaisuus.