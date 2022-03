Putin: Ukrainan käyttämistä ponnahduslautana Venäjän uhkaamiseen ei voi sallia – kutsui ”lännen pakotteilla käymää salamasotaa” epäonnistuneeksi

Venäjä ei aio sallia, että Ukrainaa käytetään ponnahduslautana Venäjän uhkaamiseen, sanoo presidentti Vladimir Putin. Televisiossa esiintyneen Putinin mukaan Venäjän sotilasoperaatio Ukrainassa on ollut menestys. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Operaatio kehittyy suotuisasti ja täysin suunnitelmien mukaan, Putin sanoi hallituksensa kokouksessa, joka televisioitiin.

Hän väitti, ettei Venäjällä ollut muuta vaihtoehtoa kuin lähettää joukkoja.

- Emme anna käyttää Ukrainaa ponnahduslautana aggressioon Venäjää vastaan.

Putinin mukaan lännen talouspakotteilla käymä ”salamasota” Venäjää vastaan on niin ikään epäonnistunut.

- Länsi on pudottanut sivistyksen naamion ja ryhtynyt haastamaan riitaa. Se suorastaan vaatii vertausta natsien antisemitistisiin vainoihin, Putin jatkoi.

Putinin mukaan sekä palkkoja että eläkkeitä Venäjällä tullaan nostamaan pakotteista huolimatta.

- On totta, että ajat eivät ole meille nyt helpot. Lännellä on vain yksi tavoite: Venäjän tuhoaminen, mutta sen taloudellinen salamasota Venäjää vastaan on epäonnistunut.

Uutista täydennetty.