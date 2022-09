Putinille tyrmäys maailmalla: ”Tämä on vaarallista ja vastuutonta ydinaseretoriikkaa”

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi YK:n yleiskokouksessa Putinin perimmäisenä tarkoituksena olevan sotaa kiihdyttämällä jopa lopettaa koko Ukrainan valtion olemassaolo.

- Venäjän joukot ovat hyökänneet Ukrainassa kouluihin, rautatieasemille ja sairaaloihin osana Moskovan tarkoitusta tukahduttaa Ukrainan oikeus olla olemassa valtiona, Biden sanoi.

SOTILASLIITTO Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg syytti Putinia keskiviikkona ”vaarallisesta” retoriikasta sen jälkeen, kun Putin oli verhotusti puhunut mahdollisesta ydinaseiden käytöstä.

– Tämä on vaarallista ja vastuutonta ydinaseretoriikkaa. Uutta se ei ole, sillä hän on tehnyt niin useita kertoja aikaisemminkin. Hän tietää varsin hyvin, ettei ydinsotaa tulisi koskaan käydä, eikä sitä voi voittaa. Sillä olisi ennennäkemättömiä seurauksia Venäjälle, Stoltenberg sanoi puhuessaan toimittajille YK:n yleiskokouksen yhteydessä New Yorkissa.