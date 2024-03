Putinille yli 87 prosentin äänivyöry näytösvaaleissa – lausui voitonpuheessaan Navalnyin nimeltä

Venäjällä jatkokautensa näytösluonteisissa vaaleissa turvannut presidentti Vladimir Putin mainitsi voitonpuheessaan ensimmäistä kertaa Aleksei Navalnyin nimen oppositiopoliitikon kuoleman jälkeen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Putinin mukaan Navalnyin kuolema oli “surullinen tapaus”. Venäjän itsevaltainen johtaja sanoi kannattaneensa Navalnyin luovuttamista ulkomaille vanginvaihdossa.

- Muutamaa päivää ennen herra Navalnyin poismenoa jotkin työtovereistani kertoivat minulle, että oli olemassa suunnitelma herra Navalnyin vaihtamisesta joihinkin ihmisiin, jotka ovat vankeina länsimaissa.

- Sanoin olevani samaa mieltä, hän sanoi kommentoineensa aikeita.

Navalnyi kuoli helmikuun puolivälissä epäselvissä olosuhteissa vankileirillä Siperiassa. 47-vuotiaana kuolleen Navalnyin lähipiiri on sanonut Venäjän johdon määränneen Navalnyin murhan, ja länsimaiden johtajat ovat sanoneet Putinin olevan vastuussa Navalnyin kuolemasta.

Jo ennen Navalnyin kuolemaa oppositiojohtajan nimeä kuultiin Putinin itsensä huulilta vain ani harvoin, ja edelliskerrasta on kulunut vuosia. Putin on tyypillisesti puhunut Navalnyista julkisuudessa vain kiertoilmauksilla. Navalnyin kuolemasta Kreml on tähän asti ollut virallisissa yhteyksissä pääosin vaiti.

VENÄJÄLLÄ lähes kaikki äänestyspaikat ovat antaneet viikonloppuna pidettyjen presidentinvaalien tuloksensa. Näytösluontoisten vaalien tuloksena Putinin kerrotaan saaneen 87,33 prosenttia äänistä, kun 99 prosenttia äänestyspisteistä oli luovuttanut tuloksensa. Asiasta kertoi valtiollinen uutistoimisto Ria. Lopullinen tulos noudatti äänestyspisteiden sulkeutumisen jälkeen julkaistua ovensuukyselyiden tulosta. Venäjän vaaleissa on kyse poliittisesta näytelmästä, sillä Putinilla ei ollut todellisia vastaehdokkaita ja käytännössä kaikki oppositiotoiminta on tukahdutettu.

OPPOSITIO oli peräänkuuluttanut venäläisiä saapumaan äänestyspaikoille osoittamaan mieltään sunnuntaina puolenpäivän aikoihin. Putinin mukaan näillä toimilla ei ollut minkäänlaista vaikutusta.

Venäläisjohtaja kuitenkin sanoi viranomaisten ryhtyvän toimiin äänestyslipukkeitaan tärvelleitä vastaan. Putinin mukaan äänestyslipukkeensa pilanneet ihmiset on “hoideltava”.

Uutistoimisto AFP:n toimittajat näkivät Navalnyin haudalla moskovalaisella hautausmaalla kukkien keskellä äänestyslippuja, joihin oli kirjoitettu oppositiopoliitikon nimi.

Äänestyksen ensimmäisinä päivinä viranomaiset ottivat kiinni ihmisiä, joiden syytettiin muun muassa kaataneen väriainetta vaaliuurniin.

Sunnuntaina eri puolilla Venäjää otettiin kansalaisjärjestö OVD-Infon mukaan kiinni ainakin 85 ihmistä.

PUTININ on katsottu hakevan näennäisvaaleilta paitsi veruketta vallassa pysymiselleen, myös hyväksyntää Ukrainan hyökkäyssodalle, jonka anti Venäjälle on toistaiseksi ollut laihanlainen ja hintalappu valtava. Puheessaan Putin sanoi, ettei hänen maatansa voida painostaa ulkomailta.

- Oli kyseessä kuka tahansa tai halusivat he kuinka paljon tahansa pelotella meitä tai nujertaa meidät, meidän tahdonvoimamme ja tietoisuutemme — kukaan ei ole onnistunut sellaisessa kautta historian. Se ei ole toiminut nyt eikä se tule toimimaan jatkossakaan. Ei koskaan, Putin sanoi televisioidussa puheessaan.

Hän kiitti puheessaan erikseen Ukrainassa taistelevia venäläissotilaita. Hän väitti, että venäläisjoukot ovat niskan päällä Ukrainassa vallattuaan joukon kaupunkeja ja kyliä maan itäosassa.

Putin väitti myös joukoillaan olevan suuri etu taistelukentällä. Näin siitäkin huolimatta, että Ukraina on tehnyt edeltävän viikon aikana merkittäviä ilmaiskuja Venäjää vastaan.

Näytösvaalit järjestettiin myös Venäjän miehittämillä Ukrainan alueilla, jotka Venäjä on liittänyt laittomasti itseensä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on kritisoinut Putinia diktaattoriksi, joka on humaltunut vallasta.

- Ei ole minkäänlaista pahuutta, johon hän ei turvautuisi pitkittääkseen henkilökohtaista valtaansa.