Putinin on määrä vierailla Mongoliassa, joka on kansainvälisen rikostuomioistuimen jäsen

Kremlin mukaan Putin vierailee Mongoliassa maan presidentti Uhnaagiin Hurelsuhin kutsumana.

Mongolia on kansainvälisen rikostuomioistuimen ICC:n jäsen. ICC antoi Putinista kansainvälisen pidätysmääräyksen viime vuonna.

Kyseessä olisi Putinin ensimmäinen vierailu ICC:n jäsenmaahan, joka on ratifioinut sen perustamisasiakirjan eli niin sanotun Rooman perussäännön. ICC:n jäsenmaana Mongolia on käytännössä velvoitettu pidättämään Putin, jos tämä saapuu maan alueelle.

Pidätysmääräyksen syynä on ukrainalaisten lasten laiton siirtäminen Venäjän miehittämiltä Ukrainan alueilta Venäjälle. Kyseessä on sotarikos, ja ICC:n mukaan on riittävät perusteet uskoa, että Putin on henkilökohtaisesti rikosoikeudellisessa vastuussa siirroista.