Puurot ja vellit järjestyksessä SDP:n eduskuntaryhmän visiitillä Tampereella

SDP:n eduskuntaryhmä vieraili torstaina ja perjantaina Tampereella pitämällä kesäkokoustaan kaupungissa. ”Senaattorit” poikkesivat tervehtimässä tamperelaisia Tammelantorilla perjantaiaamuna ryhmän ja puolueen nokkanaisten ja – miesten johdolla.

Ihan tyhjin käsin eduskuntaryhmä ei torille poikennut. Tarjolla oli niin sielun kuin ruumiinkin ravintoa. Tilaisuuden juontanut Jyrki Liikka, totesi auringon heti aamusta hellimälle toriväelle, että tässä tilaisuudessa puurot ja vellit eivät voi mennä sekaisin, koska tarjolla on vain puuroa.

Tarjolla olikin kunnon kaurapuuroa kera vadelmasilmän ja liki helteeksi yltäneen sään kestävän mehun.

Tilaisuuden avannut SDP:n eduskuntaryhmän pyheenjohtaja Antti Lindtman totesi meneillään olevan taloudellisen kasvun hedelmien kuuluvan kaikille. Se taas tarkoittaa loppua esimerkiksi maan hallituksen harrastamille leikkauksille, jotka kohdistuvat heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin ja heidän perusturvaansa.

SDP:n tavoitteisiin kuuluvat perhevapaiden uudistaminen, missä Keskustan johtama Juha Sipilän hallitus epäonnistui. Tasa-arvo työssä ja siiviilielämässä on aina kuulunut SDP:n tavoitteisiin.

Myös toisen asteen koulutuksen maksuttomuus on uudistuslistalla. Vaikka maan sosiaaliturvajärjestelmä on Lindtmanin mukaan kohtuullisella tasolla sitäkin on parannettava. Uudistustyötä vaatii myös varhaiskasvatus, jossa puheenjohtajan mukaan Tampereella on tehty hyvää työtä.

Tarpeet remontteihin eivät suinkaan lopu tähän: Verotus vaatii rikkaita suosivan verotuksen oikeudenmukaista uudistamista. Pienten eläkkeiden varassa elävien ihmisten asemaan se satanen tavalla tai toisella ennemmin tai myöhemmin vaikuttaa.

Tamperelaiset mukaan uudistuksiin

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne haastoi tamperelaiset mukaan vaalitalkoisiin oman tulevaisuutensa vuoksi. Rinteen mukaan yhteiset talkoot voi aloittaa tuomitsemalla Sipilän hallituksen sote-ratkaisuun sisältyvän ”markkinamallin”.

Puheenjohtajan mukaan SDP:n aiemmin esittämä vaihtoehto vahvistaa palveluita ja – vähentää ihmisten välistä eriarvoisuutta palveluiden saatavuuden suhteen.

Maan porvarihallitus on Rinteen mukaan junaillut rahaa veroratkaisuilla rikkaille. Seuraavan, SDP:n johtaman, hallituksen tehtävä on pitää huolta kaikista ihmisistä, mutta etenkin vähäosaisista ja kovilla olevista – esimerkiksi eläkeläisistä ja lapsiperheistä.

Rinteen luetteloon ihmisten elämää parantavista toimenpiteistä kuuluvat muun muassa lapsiperheiden harrastusten turvaaminen, oppivelvollisuusajan maksuton pidentäminen sekä miesten ja naisten välinen tasa-arvo perhevapaiden suhteen. Remonttia kaipaa myös ajastaan jälkeenjäänyt sosiaaliturvajärjestelmä.

Rinne muistuttaa, että demareidenkaan uudistuksia ei toteuteta hetkessä.

Vilkaisu tai muistelus 1900-luvun alun työ- ja elinolosuhteisiin kertoo kuitenkin sosialidemokraattien aikaansaamasta yhteiskunnallisesta muutoksesta ja kehityksestä. Mitään ei saatu, ellei sitä vaadittu. Ja nyt eletään ihan toisessa maailmassa.

Työ paremman tulevaisuuden puolesta alkaa Rinteen mukaan nytkin siitä, että kaikki samoin ajattelevat ihmiset kehottavat läheisiään, ystäviään ja naapureitaan äänestämään – äänestämään paremman Suomen puolesta.

Marin vaati Tampereen talouden kuntoon saattamista

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sanna Marin kertoi toriyleisölle tuntemuksistaan Tampereen kaupungissa kehitteillä olevista asioista.

Marinin mukaan Tampereen asukasmäärän noin 3 000 ihmisen vuosittainen kasvu aiheuttaa kaupungille kovia vaatimuksia. Asukasmäärän kasvusta huolimatta valtionosuudet ovat kaupungissa vähentyneet, eivätkä verotulotkaan ole edes noususuhdanteen siivittämänä tuoneet toivottua tukea. Kaupunki on taloudellisesti ahtaalla, kuten monet sen asukkaistakin.

Vaikeuksista huolimatta, Tampereella on tehty demarien johdolla ratkaisevia arvovalintoja: subjektiivinen päivähoito-oikeus jatkuu, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkokoja ei suurenneta eikä omaishoitajien tuen kriteereihin puututa.

Marin hämmästeli Kokoomuksen julistautumista sivistyspuolueeksi, vaikka puolue on vuodesta toiseen käynyt koululaisten taskuilla – leikannut muun muassa opetuksesta.

– Nyt on aika nostaa Suomi osaavien maiden joukkoon, Marin vaati.