Pyyntö Jutta Urpilaiselle – ”Nyt on sosialidemokraatin aika palata Mäntyniemeen”

Uudenmaan Sosialidemokraattien piirihallitus pyytää EU-komissaari Jutta Urpilaista asettumaan ehdolle ensi vuoden presidentinvaaleissa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Piirihallituksen mukaan Suomi tarvitsee tässä ajassa presidentin, jolla on kykyä rakentaa luottamusta sekä koota kansakuntaa. Suomen etu on kansainvälisesti arvostettu, inhimillinen ja osaava presidentti.

– Suomi saisi Jutta Urpilaisesta isänmaan tulevaisuudelle syvästi omistautuneen tasavallan presidentin. Toivon, että Jutta asettautuu ehdolle ja pääsemme kaikki tekemään hänen kampanjaansa. Nyt on sosialidemokraatin aika palata Mäntyniemeen, sanoo Uudenmaan Sosialidemokraattien puheenjohtaja ja kansanedustaja Joona Räsänen tiedotteessa.

Komissaarin tehtävän lisäksi Urpilainen on toiminut niin kansanedustajana, ministerinä kuin SDP:n puheenjohtajanakin.

– Jutta on aidosti humaani, kansainvälinen ja eurooppalaisia arvoja korostava presidentti. Ehdokkuuden varmistuttua Uudenmaan Sosialidemokraatit antavat täyden tuen Urpilaisen ehdokkuudelle ja kampanjalle, toteaa Uudenmaan Sosialidemokraattien toiminnanjohtaja Jouni Gustafsson tiedotteessa.

VASTAAVAN pyynnön Jutta Urpilaiselle esittää myös Helsingin Sosialidemokraattien piirihallitus.

– Jutta Urpilainen olisi erinomainen ehdokas Suomen tasavallan presidentiksi. Aikamme tarvitsee hänenkaltaistaan arvojohtajaa, lasikattojen rikkojaa ja taitavaa poliitikkoa johtamaan Suomen ulkopolitiikkaa, SDP:n Helsingin piirin puheenjohtaja Anita Hellman sanoo tiedotteessa.

– Urpilaisen kokemus on laaja ja monipuolinen, EU:n kumppanuuskomissarina toimiminen on vahvistanut hänen ulkopoliittista osaamistaan ja verkostojaan niin EU:ssa kuin laajemminkin. Uskon vahvasti, että Jutalla on hyvät mahdollisuudet haastaa muut ehdokkaat, hän sanoo.

Helsingin sosialidemokraatit luonnehtii Urpilaista rakentavaksi ja laajaa kansainvälistä arvostusta nauttivaksi poliitikoksi, joka tunnetaan ihmisläheisenä johtajana, erinomaisena verkostoitujana ja vahvana, valoisana persoonana.

– Tällä hetkellä on tilausta ihmisarvoja vahvasti puolustavalle presidenttiehdokkaalle ja siksi valintamme on Jutta Urpilainen. Jäsenistömme lähtee innolla Jutan tueksi vaalikampanjaan, SDP:n Helsingin piirin toiminnanjohtaja Tuomas Finne sanoo tiedotteessa.

Juttua täydennetty Helsingin SDP:n osuudella.