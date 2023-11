Qatar välittää Israelin ja Hamasin neuvotteluja lyhyestä tulitauosta ja panttivankien vapauttamisesta

Myös Yhdysvallat on mukana koordinoimassa neuvotteluja.

Hamasia lähellä oleva lähde taas sanoi keskiviikkona uutistoimisto AFP:lle, että neuvotteluja käydään 12 panttivangin vapauttamisesta vastineeksi kolmen päivän humanitaarisesta tulitauosta. Hamasia lähellä olevan lähteen mukaan puolet näistä panttivangeista on yhdysvaltalaisia.

Israelin mukaan Hamasin hallussa on yli 240 panttivankia.

QATAR on viime viikkojen aikana neuvotellut jo ainakin neljän Hamasin panttivangin vapauttamisesta. Maalla on avoimet viestintäkanavat Gazaa hallitsevaan Hamasiin, ja monet Hamasin johtohahmoista ovat asettuneet Qatariin. Esimerkiksi Hamas-johtaja Ismail Haniyan on kerrottu elävän luksuselämää Qatarin pääkaupungissa Dohassa.