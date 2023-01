Qvintus lähtee ehdolle ja toppuuttelee gallup-kärkiä: ”Jos jollakin puoluetoimistolla on jo ehditty viedä samppanjat kylmään, suosittelen säästämään senkin sähkön”

SDP:n ruotsinkielisen piirin FSD:n puheenjohtaja Dimitri Qvintus on ehdolla eduskuntavaaleissa Helsingin vaalipiiristä. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Elämme kriisien vuosikymmentä, mutta 2020-luvun ei ole mikään pakko olla menetetty vuosikymmen. Siihen haluan vaikuttaa. Ensi vaalikaudella tarvitaan yhteistyökykyä ja ratkaisuhalua. Siksi olen ehdolla, Qvintus päivittää Twitterissä.

Hänen ehdokkuudestaan uutisoivat eilen niin Hufvudstadsbladet kuin Iltalehti.

Qvintus sanoo Hufvudstadsbladetille, että koska hän tuntee politiikan niin hyvin, hän ottaa innolla haasteen vastaan eikä pelkää sitä.

Iltalehti kiinnittää huomiota Qvintuksen edellisiin työtehtäviin. Qvintus on tullut tunnetuksi niin Jutta Urpilaisen, Antti Rinteen kuin Sanna Marininkin mediasuhteista ja viestinnästä vastanneena erityisavustajana. Lisäksi hän on toiminut muun muassa kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin erityisavustajana.

Tällä hetkellä hän työskentelee lääkeyhtiö Bayer AG:n suomalaisen tytäryhtiön viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtajana.

- Uskon, että tulevalla vaalikaudella eduskunnassa tarvitaan enemmän kompromissin ja sovinnon rakentajia kuin riidanhaastajia. Vain sillä tavalla voimme ratkaista talouden, ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja ilmastopolitiikan haasteet ja olla edelläkävijä. Taloutta sopeutettaessa hyvinvointivaltio on pidettävä hyvinvointivaltiona. Työ on monella tavalla kesken, ja haluan olla siinä mukana, Qvintus sanoo Iltalehdelle.

Lehti kysyy Qvintuksen kantaa myös siihen, että perussuomalaiset ohitti viimeisimmässä Ylen gallupissa SDP:n Qvintus toteaa, että vaalien maaliintulojärjestyksen osalta kaikki on auki.

– Joten jos jollakin puoluetoimistolla on jo ehditty viedä samppanjat kylmään, niin suosittelen odottamaan ja säästämään senkin sähkön. SDP:llä on kaikki mahdollisuudet uusia vuoden 2019 vaalivoitto. Rakentava oma viesti, omien vastuullisten ja kestävien ratkaisujen tarjoaminen on siihen paras keino, Qvintus sanoo.