Raha on sokaissut ihmiskunnan, josta on tullut julma ja häikäilemätön

Ihmiskunta on menettänyt kosketuksen luontoon, sen arvo nähdään lähinnä vain rahassa. Kaikki mitä luonnosta voi irti saada, muutetaan rahaksi, niin makea vesi kuin sen kalat, niin kuin myös puut, kalliot ja metsän eläimet. Birgitta Wulf

Raha on sokaissut ihmiskunnan. Myös lapsia käytetään rahan välineenä, työvoimana kehittymättömissä maissa ja huostaanottobisneksessä kotimaassamme, vanhemmat ja lasten läheiset mitätöiden. Ihmisestä on tullut julma ja häikäilemätön, raha ja sen kautta saatava valta on muuttanut ihmisen tunteettomaksi luontoa, sen eläimiä ja jopa omaa lajiaankin kohtaan.

Suomessa alkaneen holtittoman rakentamisen varjolla tuhotaan surutta arvokkaitakin luontokohteita, sen eläimistöstä välittämättä. Tästähän saavat metsänomistajat, arkkitehdit ja rakennusfirmat rahaa. Sitä ei ajatella, miten ihmiset näissä taloissa voivat asua, kun ilmaston lämpötila vaihtelee äärilaidasta toiseen ja miten nämä talot kestävät säiden ääri-ilmiöt. Ne vähäiset lapset, jotka tänne syntyvät, viettävät elämänsä kerrostalojen väliin rakennetuissa pihoissa, joissa on valmiita leikkiin tarkoitettuja telineitä, varsinaista vapaata luontoa eivät lapset juurikaan näe.

Ihminen voi yhä huonommin kaiken luonnon tuhoa­misen, rakentamisen ja lastenriiston keskellä. Luonto on näyttänyt, että olisi suunnanmuutoksen aika, mutta milloin se toteutuu? Milloin on ihmiskunnan heräämisen aika?