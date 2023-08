Raha ratkaisee lääkäripelissä – EU:ssa kova kilpa terveydenhoidon työntekijöistä

Euroopan komissio varoitti raportissaan State of Health in the EU jo pari vuotta sitten siitä, että eri jäsenmaiden terveydenhoitojärjestelmät ovat työvoimapulan takia kriisiytymässä yhä pahemmin. Mika Horelli

Erityisen paha tilanne on Etelä- ja Itä-Euroopan maissa, koska varakkaammat EU-maat vetävät koulutettuja sairaanhoitajia ja lääkäreitä näistä maista parempien palkkojen perässä länteen ja pohjoiseen. Useissa näistä maista jopa neljännes koulutetuista lääkäreistä on muuttanut muualle töihin.

Esimerkiksi Romaniassa ja Puolassa lääkäreitä ja sairaanhoitajia on selkeästi vähemmän kuin Saksassa ja Ruotsissa, mikä osittain selittyy EU:n sisäisellä muuttoliikkeellä.

Kriitikot viittaavat siihen, että kaikki jäsenvaltiot kamppailevat saman ongelman kanssa ja kalastavat samassa lammikossa, ja rikkaammat jäsenvaltiot voittivat pelin.

European Medical Association -järjestön mukaan erityisesti Romania, Italia, Kreikka ja kaikki Itä-Euroopan maat ovat kärsineet kaikkein eniten lääketieteellisestä aivovuodosta unionin varakkaampiin maihin. Palkka on vain yksi syy muuttoon. Myös paremmat tilat ja koulutusmahdollisuudet ovat syitä siihen, miksi terveydenhuollon työntekijät päättävät muuttaa.

EU-tasoisen terveydenhoitonormiston luominen on vaikeaa.

TERVEYDENHOITO kuuluu EU:ssa kansallisen päätösvallan piiriin, joten EU ei ainakaan nykyisellä mandaatillaan kykene tekemään paljoakaan. Yhä useammat EU:n lainsäätäjät ovat kuitenkin ryhtyneet vaatimaan, että EU tulisi sitoa tulevaisuudessa osaksi ratkaisun hakemista koko Euroopan tasolla.

Muun muassa Euroopan parlamentin demariryhmää S&D:ta edustava unkarilainen István Ujhelyi on ehdottanut, että EU:lla pitäisi olla aktiivisempi rooli terveydenhuoltojärjestelmien kasvun edistämisessä kaikissa jäsenmaissa, ja tämä voitaisiin saavuttaa todellisen eurooppalaisen terveysunionin avulla.

– Olen toimikauteni alusta lähtien vaatinut eurooppalaista terveysliittoa yhtenäisten eurooppalaisten terveydenhuollon laatustandardien kehittämisestä ja sellaisen rahoituspolitiikan sääntelyä, että ne yhdessä takaavat oikeudenmukaisen pääsyn terveydenhoitopalveluihin kaikkia EU:ssa. Yhtenäisyys monimuotoisuudessa, Euroopan unionin motto, täytyy tarkoittaa myös yhtäläistä pääsyä terveydenhuoltoon, Ujhelyi vaatii Euractiv -verkkojulkaisun mukaan.

Romanialaisen S&D-parlamenttiryhmän meppi Tudor Ciuhodaru ehdottaa puolestaan, että EU:n tulisi ryhtyä valmistelemaan ”terveydenhoitoalan vallankumousta”, joka velvoittaisi kunkin EU-maan investoimaan terveydenhoitoon sovitun BKT:hen suhteutetun vähimmäismäärän – kuten vastaavassa kaltaisessa Naton prosenttimallissa.

Koska kansallinen terveydenhoito ei kuulu EU:n mandaattiin vaan ne ovat jäsenvaltioiden sisäisiä asioita, EU-tasoisen terveydenhoitonormiston luominen on kuitenkin vaikeaa.

VAIKKA terveydenhoito kuuluu toistaiseksi EU:ssa jäsenmaiden omalle vastuulle, se ei tarkoita, etteikö unioni olisi jo nyt monella tavalla mukana alan kehittämisessä ja sääntelyssä.

Euroopan sosiaalirahasto ESR tukee terveydenhoitoalan ammattilaisten koulutusta ja osaamisen kehittämistä. Se tarjoaa rahoitusta hankkeille, joiden tarkoituksena on parantaa terveydenhuollon palvelujen laatua ja saatavuutta.

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR rahoittaa puolestaan terveydenhuoltoalan infrastruktuurin kehittämistä, kuten sairaaloiden ja terveyskeskusten rakentamista tai uudistamista. Tämä auttaa parantamaan terveydenhuollon kapasiteettia ja saatavuutta.

Kolmantena Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti EIT Health on EU:n aloite, joka tukee terveydenhoitoalan innovaatioiden kehittämistä ja levittämistä. Se rahoittaa tutkimus- ja kehityshankkeita, jotka pyrkivät parantamaan terveydenhuoltoa ja edistämään terveysteknologiaa.

Kokonaan oma lukunsa on tietenkin Euroopan lääkevirasto EMA, joka vastaa lääkevalmisteen arvioinnista ja hyväksynnästä EU:ssa. Sen tavoitteena on varmistaa, että potilaat saavat turvallisia ja tehokkaita lääkkeitä. EMA myös tukee lääketutkimusta ja edistää lääkealan yhteistyötä EU:ssa.

EU:n komissio on aloittanut myös joitakin yksittäisiä ohjelmia, joilla on tarkoitus helpottaa terveydenhoitoalan tilannetta. Yksi näistä on helmikuussa 2023 käynnistetty terveysalan työvoimasuunnittelua ja -ennusteita koskeva Joint Action on Health Workforce to meet Health Challenges eli Heroes-yhteistyöhanke, jossa on mukana 19 maata, mukaan lukien muiden muassa Ruotsi, Espanja, Portugali, Italia, Saksa, Viro, Norja ja Kreikka. Suomi ei ole mukana.

Hankkeen tavoitteena on kehittää eurooppalaisen terveydenhuollon työvoiman osaamista ja varmistaa sen riittävyys ja laatu. Heroes-hankkeen kustannukset ovat vajaat yhdeksän miljoonaa euroa, josta EU rahoittaa 80 prosenttia.

Hankkeessa työskentelee eri jäsenmaiden edustajia, jotka jakavat tietoa ja hyviä käytäntöjä terveydenhuollon työvoimaan liittyvistä asioista. He kehittävät yhteisiä strategioita ja suosituksia, joilla pyritään parantamaan terveydenhuollon työvoiman rekrytointia, koulutusta, työolosuhteita ja työvoiman liikkuvuutta. Hankkeessa keskitytään myös terveydenhuollon työvoiman monimuotoisuuden edistämiseen ja tasa-arvon lisäämiseen. Tavoitteena on varmistaa, että kaikki kansalaiset saavat tasapuolista ja laadukasta terveydenhuoltoa riippumatta taustastaan tai asuinpaikastaan.

Kirjoittaja on Brysselissä asuva toimittaja.