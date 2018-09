Suomessa rahanpesurikokset ovat verrattain harvinaisia, kertoo rikostarkastaja Pekka Vasara keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskuksesta. Vuosien 2013–2017 aikana poliisin tietoon tuli noin 600 epäiltyä rahanpesurikosta, ja samalla aikavälillä tuomioita annettiin noin 330.

– Rahanpesua tehdään Suomessa osana järjestäytynyttä rikollisuutta, mutta se ei ole sillä tavalla laajaa, että siihen koko ajan törmäisi. Monimutkaisia ulkomailta tuotujen varojen pesuja on tullut tietoon vain muutama tapaus kaikkien vuosien aikana, Vasara sanoo.

Suomalaisissa rahanpesutapauksissa on yleensä kyse velkojien välttelystä tai rikoksilla hankittujen rahojen käyttämisestä ja piilottelusta. Esimerkiksi ulosotossa oleva voi hankkia vaikkapa kiinteistöjä jonkun muodollisena omistajana toimivan nimiin.

– Huumerikoksissa usein tekijöillä on ensimmäisenä mielessä ostaa päheä auto, ja sen joutuu tietysti laittamaan tyttöystävän tai lähisukulaisen nimiin. Joskus puhutaan ”muuleista”, kun ihminen antaa pankkitilinsä jonkun muun käyttöön, ottaa sinne varoja ja siirtää niitä nopeasti eteenpäin tai nostaa niitä käteisenä. Tämä on sitä suomalaisen rahanpesun arkipäivää, Vasara kertoo.

Muun muassa valuutanvaihtoa ja maksujen välitystä tarjoavilla yhtiöillä, rahapeliyhtiöillä ja pankeilla on velvollisuus ilmoittaa rahanpesun selvittelykeskukselle, jos joku esimerkiksi tekee epätavallisia tilisiirtoja. Viime vuonna ilmoituksia tehtiin lähes 50 000. Vasaran mukaan rikoksia päästään tutkimaan, kun näiden ilmoitusten tietoja analysoidaan ja yhdistetään muuhun poliisitietoon.

Usein rahanpesutapauksia tulee myös ilmi muiden rikosten tutkinnan yhteydessä, kun rikollista rahaa vastaanottaneisiin päästään kiinni.

– Malliesimerkki tästä on nyt käräjäoikeudessa oleva Turun parkkimittarien tyhjennystapaus. Kun tekijöitä lähdettiin seuraamaan ja jahtaamaan, on tullut ilmi, missä kaikkialla varoja on ollut ja kuinka niillä on ostettu asuntoja ja kesämökkejä. Siihen nämä kätkijät ja pesijät ovat sitten tulleet mukaan, Vasara kertoo.

