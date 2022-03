Rahoitusalalle uusi työehtosopimus, jonka piirissä on noin 20 000 henkilöä

Rahoitusalan työehtosopimuksen sopimusosapuolet, Palvelualojen työnantajat Palta, Ammattiliitto Pro ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN, ovat hyväksyneet hallinnoissaan rahoitusalan uuden työehtosopimuksen. Sopimuksen piirissä on noin 20 000 henkilöä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Asiasta kerrotaan tiedotteessa. Uudistettu työehtosopimus on voimassa 29.2.2024 asti. Sopimuskauden toinen vuosi on ns. optiovuosi. Sopimuksen palkkaratkaisu on yleisen linjan mukainen.

Vuonna 2022 palkkoja korotetaan 1.6.2022 lukien 0,95 prosentin yleiskorotuksella ja 0,95 prosentin suuruisella palkkakeskusteluerällä, jota maksetaan palkkakeskustelujen pohjalta muun muassa suoritukseen perustuen. Vuoden 2023 korotuksista neuvotellaan 30.11.2022 mennessä. Ellei neuvottelutulosta saavuteta, päättyy työehtosopimus 28.2.2023.

”Palkkakeskustelun ajoituksesta ja yhdistämisestä muihin yrityksissä käytäviin suoriutumista ja kehittymistä koskeviin keskusteluihin on nyt mahdollista sopia paikallisesti. Tämä joustavoittaa keskustelujen käymistä, mikä on ollut yritysten ja myös henkilöstön toive”, Paltan neuvottelujohtaja Anu Sajavaara sanoo. tiedotteessa.