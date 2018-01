Räjähdys romahdutti kerrostalon Belgiassa – terrorismia ei epäillä

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan demokraattisenaattori Dick Durbin (kuvassa) vääristeli sitä, mitä Trump sanoi DACA-suojeluohjelmaa käsitelleessä kokouksessa. Asiaa Twitterissä maanantaina kommentoineen Trumpin mukaan sopimuksia ei voida tehdä ilman luottamusta.

Durbin, jota Trump kutsuu tviitissään nimellä ”Dicky Durbin” pilasi Trumpin mukaan sopimuksen DACA-suojeluohjelmasta ja satuttaa Yhdysvaltain armeijaa.

Senator Dicky Durbin totally misrepresented what was said at the DACA meeting. Deals can’t get made when there is no trust! Durbin blew DACA and is hurting our Military.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15. tammikuuta 2018