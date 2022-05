Rajan pinnassa ikänsä elänyt sd-kansanedustaja: ”Venäjän brutaali toiminta oli valtava järkytys”

Kansanedustaja Anneli Kiljunen (sd.) aikoo äänestää Suomen Nato-jäsenyyden puolesta. Hän toivoo sen ehkäisevän sotilaallisen hyökkäyksen uhkaa Suomeen. DEMOKRAATTI Demokraatti

– 24. helmikuuta 2022 tulee jäämään historiaan yhtenä suurimpana, maailman turvallisuusympäristöä järkyttäneenä päivänä. Ukrainan, Suomen, Euroopan ja maailman turvallisuuspoliittinen tilanne muuttui yhdessä yössä, jolloin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Venäjän sota on ollut raadollista, häikäilemätöntä, Venäjä ei ole kunnioittanut minkäänlaisia ihmisoikeuksia, Kiljunen toteaa tiedotteessa.

Hänen mukaansa presidentti Vladimir Putin on omilla päätöksillään ajanut myös Suomea arvioimaan kansalaistensa turvallisuutta Venäjän naapurimaana.

– Valitettava tosiasia on, että turvallisuutemme ja luottamuksemme Venäjään on muuttunut radikaalisti. On selvää, että meistä jokainen on joutunut pohtimaan syvällisesti näkemystämme Natoon.

Kiljunen on elänyt ikänsä Venäjän rajan läheisyydessä ja kertoo Venäjän brutaalin toiminnan olleen hänelle henkilökohtaisesti valtava järkytys.

– Olin uskonut venäläisten ja suomalaisten yhteyteen. Nyt kaikki vuosikymmeniä rakennettu yhteistyö on poissa. Mikään ei ole tärkeämpää kuin maamme kansalaisten, lastemme ja lastenlastemme turvallisuus ja tulevaisuus. Tavoitteena pitää olla, ettei kenenkään maamme kansalaisen tarvitse enää koskaan kokea sotaa.

Hän huomauttaa, että Nato-jäsenyys ei poista kaikkia turvallisuusuhkia ympäristöstämme, mutta se antaa voimakkaan pidäkkeen sotilaallisen voiman käyttämiselle Suomea vastaan.

Kiljunen korostaa puheenvuorossaan myös rauhan edistämisen ja yhteistyön merkitystä tulevaisuudessakin.