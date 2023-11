Rajanylityspaikoille Kaakkois-Suomessa saapunut tavanomaista enemmän ihmisiä puutteellisin asiakirjoin

Rajanylityspaikoille Kaakkois-Suomessa on saapunut elokuusta lähtien tavallista suurempi määrä ihmisiä puutteellisin matkustusasiakirjoin, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Puutteellisin asiakirjoin on saapunut 91 ihmistä, ja he ovat rajatarkastusten yhteydessä hakeneet Suomesta turvapaikkaa. Rajavartiolaitos kertoo, että rajanylityspaikoille saapuneilta ihmisiltä on pääasiassa puuttunut maahantuloon vaadittava viisumi. He ovat kolmansien maiden kansalaisia ja käyttäneet Venäjää läpikulkumaana.

Aiemmin Venäjä ei ole sallinut puutteellisin asiakirjoin matkustavien jatkaa Suomen rajanylityspaikoille, mutta viime kuukausina Venäjän toiminta on muuttunut ainakin Kaakkois-Suomen ylityspaikoilla. Sen sijaan Suomen ja Venäjän välisellä maastorajalla luvattomien rajanylitysten määrä ei ole muuttunut.

Rajavartiolaitos arvioi, että kyseessä on laittoman maahantulon ilmiö ja todennäköisesti sen taustalla on myös kansainvälistä rikollisuutta.