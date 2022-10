”Rajavartiolaitos on taho, johon luotetaan” – itärajan aidalle odotetaan laajaa tukea illan kokouksessa

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo, että itärajalle harkitun aidan koeaika pitäisi olla lyhyempi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hän kommentoi asiaa saapuessa puolueiden yhteiseen kokoukseen, jossa Venäjän-rajan osittaista aitaamista on tarkoitus käsitellä.

- Kun koeosuus saadaan hyväksi havaittua, on se sitten kilometri tai viisi, sen jälkeen ripeää toimintaa ja kriittisille alueille aita.

Orpo toivoi aitaa ensin kriittisille alueille, kuten Kaakkois-Suomen raja-asemien läheisyyteen.

RAJAVARTIOLAITOS esitti alkusyksystä, että osa itärajasta aidattaisiin laittoman maahantulon estämiseksi. Ennen varsinaisen rakennustyön alkamista on tarkoitus rakentaa koeosuus. Hanketta saatetaan päivittää koeosuudesta talven aikana saatujen kokemusten perusteella. Hallituslähteet kertoivat STT:lle viime viikolla, että kokeilun jälkeen raja-aidan jatkosta päättäminen saattaa jäädä seuraavalle hallitukselle.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) ei saapuessaan halunnut ottaa kantaa aidan tekniseen toteutukseen.

- Asiantuntijat varmasti voivat ottaa kantaa, mitä aidan rakentaminen tarkoittaa, kuinka paljon se vaatii aikaa ja millaisista kustannuksista puhutaan.

Kokouksessa on Marinin mukaan tarkoitus keskustella rajakysymyksestä ja käydä parlamentaarisesti läpi ”ajankohtaista tilannetta Venäjään liittyen”.

Marinin koolle kutsumaan kokoukseen oli kutsuttu osallistumaan hallitus, eduskunnan puhemiehistö sekä eduskuntapuolueiden ja -ryhmien puheenjohtajat. Lisäksi paikalla on Rajavartiolaitoksen edustus ja ulkoministeriön virkakuntaa.

Marin arvioi, että aitahankkeelle on kokouksessa laaja tuki.

- Rajavartiolaitos on taho, johon luotetaan, ja kun he ovat tätä näkemystä arvioineet, uskoisin että sillä on paljon painoarvoa, Marin sanoi.

PERUSSUOMALAISTEN Riikka Purra toisti saapuessaan kummastelunsa siitä, mihin kokousta tarvitaan. Hän toimii eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtajana eikä uskonut saavansa kokouksesta mitään uutta tietoa.

Iltapäivän kokous nousi esille jo aiemmin eduskunnan kyselytunnilla. Siellä sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.), jonka alaisuudessa Rajavartiolaitos toimii, perusteli parlamentaarisen tuen tarvetta vaalien läheisyydellä.

- Rajavartiolaitos on arvioinut, että tämä koko projekti voisi kestää useamman vuoden, ja siksi se tarkoittaa, että seuraavan hallituksenkin olisi siihen hyvä sitoutua.

Orpo toisti olevansa kiinnostunut siitä, ovatko hallitus tai virkakunta valmiita tarvittaessa käyttämään viime kesänä valmistuneita rajalain pykäliä rajan sulkemiseksi.

- Jos paljonkin väkeä lähtee liikkeelle joko ohjatusti tai itsekseen, meidän pitää huolehtia kansallisesta turvallisuudestamme.

Rajavartiolaitoksen esityksen mukaan yli 1 300 kilometrin mittaisesta Venäjän-vastaisesta rajasta aidattaisiin enintään viidennes. Hankkeen on arvioitu vievän 3-4 vuotta ja maksavan satoja miljoonia euroja.

STT:n juttua korjattu klo 19.12: Paikalle oli kutsuttu puoluiden ja ryhmien puheenjohtajat eikä kansanedustajat, kuten jutussa aiemmin kerrottiin.